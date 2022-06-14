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    「雲峰飛彈打北京」話題延燒 謝長廷曝「背後意義」在這！

    謝長廷表示，雲峰飛彈話題的積極意義即呼籲中國不要破壞和平。（資料照，記者林翠儀攝）

    謝長廷表示，雲峰飛彈話題的積極意義即呼籲中國不要破壞和平。（資料照，記者林翠儀攝）

    2022/06/14 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院長游錫堃近日一席「雲峰飛彈能打到北京」的發言引發熱議。對此，我國駐日代表謝長廷今天（14日）曝光該話題的「積極意義」，即發動戰爭須為人民和國家的未來思考，切勿輕易破壞和平。

    游錫堃12日對海外視訊演講時表示，台灣從烏俄戰爭中得到最重要的啟示就是「自助人助」，台灣人應該要向烏克蘭人一樣奮力抗敵，這樣其他國家才願意出手援助。他還說，據他所知，「雲峰飛彈」已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。

    對此，駐日代表謝長廷今下午透過臉書表示，自然界中沒有永恆的勝利者或永遠的弱者，「（例如）花豹是在食物鏈的上端，遠較豪豬或羚羊等為高，但花豹掠食豪豬，即使成功，自己也可能滿身是刺受傷，甚至死亡。花豹對羚羊也是絕對優勢，但也有羚羊奮力抵抗而逃脫，並用銳利的角反擊，致使花豹受傷感染而死或是弱化被其他動物咬死的例子」。

    謝長廷接著說：「中國軍事武力強過台灣很多，但如台灣一旦受到攻擊，也不可能束手待斃，戰爭沒有勝利者，中國樹敵不少，競爭者也多，一旦啟動戰爭，可能很多國家都在等待或趁機加速其崩潰或弱化，中國所謂邁入小康社會的建設與努力將一切歸零，所以發動戰爭之前應該為人民及長遠發展而細思，不要輕易破壞和平，這才是最近雲峰飛彈話題的積極意義。」

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