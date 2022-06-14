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    首頁　>　政治

    台南市體育局7/1成立 陳良乾出任局長

    台南市長黃偉哲（左）宣布新成立的體育局，由現任台南市體育總會祕書長陳良乾（右）出任。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲（左）宣布新成立的體育局，由現任台南市體育總會祕書長陳良乾（右）出任。（記者劉婉君攝）

    2022/06/14 15:29

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市體育局將於7月1日成立，台南市長黃偉哲今（14）日下午宣布體育局長人選，將由現任台南市體育總會秘書長陳良乾擔任。黃偉哲表示，台南市將於明年承辦全國運動會，期許陳良乾上任後能以豐富的體育專業，強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力，為南市的體育運動創造新格局。

    黃偉哲表示，未來體育局將以「運動設施及產業科」、「競技運動及學校體育科」及「全民運動科」，做為體育政策推動的鐵三角，並投入更多體育運動發展的人力與資源，希望透過更完整的組織運作及行政資源，為市民打造更優質的運動環境、培育更多優秀運動人才。

    黃偉哲指出，陳良乾自2012年起接任台南市體育總會秘書長，曾任中華民國體育總會副秘書長及國家運動訓練中心訓練組長，在中央及地方有豐富的體育行政經驗。

    陳良表示，未來體育局將會延續過去累積的成果，持續向下扎根，打造台南成為健康與永續發展的幸福城市的願景。上任後的8大施政重點，除了全力籌辦明年的全運會之外，也將推動規律運動人口倍增、健全基層運動培訓體系及強化競技運動表現、加強單項委員會行政效率與擬定體育發展制度、提升競技運動及賽會品質、提高運動場館經營效益、提升運動產業效能、深化國際運動交流。

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