竹市五屆議員李妍慧棄選議員 牽動民進黨市議員佈局

民進黨新竹市五屆議員李妍慧明天將宣佈不連任、並以前進國會為目標，此一動作恐牽動民進黨在竹市議員的佈局。（記者洪美秀攝）

2022/06/14 12:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市議員兼民進黨中央發言人的李妍慧拋出震撼彈，即將在明天宣佈不連任，並以「傳承接力・前進國會」為目標，一般解讀，已擔任五屆市議員的李妍慧此舉將爭取直攻2024年的立委選舉，期許更上一層樓。但五屆市議員的李妍慧宣佈不連任，也牽動民進黨竹市議員的佈局。

據悉，李妍慧將宣佈不連任市議員並直攻立委選舉的聲浪在李妍慧日前接下黨中央發言人後，就已在地方傳開，李妍慧雖一直未對外公開宣示，但她已將選民服務擴大到竹市全區，不再侷限北區的選民服務，同時也蓄勢凝聚選民服務層級。

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加入民進黨沒多久的李妍慧，與立委王定宇、趙天麟等人同屬湧言會，擁有高學歷及五屆市議員資歷，此次宣佈不再連任，並以爭取前進國會為目標，恐牽動民進黨在竹市議員的佈局。

據悉，民進黨在竹市議員選舉的席次上將提名8席，已表態爭取連任的市議員有東區市議員曾資程、鄭美娟、南區市議員施乃如、西區市議員陳建名與北區市議員劉康彥等5人，其中市議員選舉東區將再提名1席、北區市議員1席及香山區市議員1席，在李妍慧宣佈不連任後，北區的1席市議員提名空缺也成為關鍵。

據了解，李妍慧可能安排助理接班參選，但也尊重黨部的提名機制。

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