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    傳有望出戰侯友宜 羅致政低調：現在專心隔離

    傳民進黨內英、蘇系合作，推舉羅致政參選新北市長。（資料照）

    傳民進黨內英、蘇系合作，推舉羅致政參選新北市長。（資料照）

    2022/06/14 11:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨新北市長人選尚未掀牌，如今傳出黨內英系、蘇系合作，推舉立委羅致政出戰新北市長侯友宜。對此，12日才驗出快篩陽性的羅致政今天低調表示，他現在專心隔離中，暫不回應選舉相關議題。

    年底選戰逼近，內政部長徐國勇及英系立委羅致政、蘇系立委吳秉叡都曾被點名參選新北市長。今日有媒體披露，在英、蘇系的默契下，羅致政出線機率大增。

    對此，選區同在新北市的民進黨立委蘇巧慧受訪指出，新北市有很多資深的委員，像是吳秉叡、羅致政都已連任好幾屆，在國會表現很好、地方建設也都非常了解、非常支持，更是跟在地鄉親有真正的連結，他們都是很好的人選。

    蘇巧慧說，上一屆市長競選過程中，吳秉叡和羅致政都有志更上一層樓，為新北市更多的人來服務，若經過4年之後能由在地立委出馬，對新北市和民進黨都是適當人選。

    外界關注，在新北實力雄厚的蘇系，會支持哪位人選？蘇巧慧回應，羅、吳兩個立委在地方各有擅長，還是要由地方民眾大家決定，且行政院長蘇貞昌是選舉對策委員會成員，經選對會充分討論後，蘇貞昌會支持選對會最後的決定。她也強調，不只是蘇貞昌的態度重要，市民的態度更重要，誰能夠對市政提出好的想法，而且對現有問題提出解方，這樣的人選才能得到大家的支持。

    被問及自己參選的意願，蘇巧慧坦言，她現在在立法院只是第二屆，在立法院還有很多學習的空間，而且對於國家政策、地方建設可以出力的地方還很多，現在會想留在立法院做更多事。

    至於，民進黨在新北的選戰節奏，蘇巧慧說明，這要看當屆狀況，現在台灣最重要的是如何讓疫情平順過去，不管是執政黨、甚至是所有的國民，現在最關切的還是疫情，待疫情告一個段落後，推出人選適當、產出市政願景，才是最好的時機。

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