5月超額死亡2305、確診死1509 國民黨控指揮中心「粉飾太平」

前國民健康署署長邱淑媞（左起）、國民黨文傳會副主委何志勇與新北市議員參選人戴湘儀等14日召開「確診死亡也雙標，五月超額死亡突破二千人 」記者會。（記者張嘉明攝）

2022/06/14 11:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「確診死亡也雙標，5月超額死亡突破2000人」記者會，該黨文傳會副主委何志勇指出，今年5月台灣的超額死亡數達2305人，但疫情指揮中心公布的確診死亡數只有1509人，這是疫情指揮中心為了粉飾太平，改變確診死亡的定義，一定要以新冠疫情為直接死因才被列入統計。

何志勇表示，台灣防疫漏洞百出，就連防疫指揮官陳時中都已經確診，希望陳時中能體認在政府沒有準備好的情況下，就開放解封，結果讓全民承擔，他希望陳時中不要再掩耳盜鈴，以自由心證排除確診死亡病例，因為逃不過超額死亡的檢驗，國民黨要求衛福部從今天起，不但公布確診死亡資料，也要定期公布死亡者有確診的客觀數字

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何志勇指出，在疫情下，除了官方公布的確診死亡人數，還有一些黑數被忽略，包括衛福部認定非直接因疫情而死亡者的確診黑數，以及許多由於醫療排擠而死亡的人數，也就是超額死亡數。

國民黨新北市議員參選人戴湘儀則指出，之前各國停屍間堆滿屍體的狀況，現在台灣的情況還要更扯，而且出現死亡人數校正回歸，政府公布時間可以拖10幾天甚至20幾天，她呼籲中央政府不要再玩數字遊戲、蓋牌，擦脂抹粉，而且不要把壞事都推給地方政府，推到台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜的身上。

戴湘儀表示，台灣在今年5月份，已經是「生不如死」，死亡數為出生數的184%，守住死亡防線已是衛福部現在最重要的工作，但目前重症致死率達到千分之1，顯然衛福部已經守不住，患者確診3天就死亡的比例達4成以上，其中是否醫療政策出現問題，政府5天內給藥的規定是否來得及，衛福部應該對外說清楚。

前國健署長邱淑媞指出，以超額死亡數做為疫情衝擊的指標，這是世界衛生組織的公開提倡，台灣過去因為限制檢驗，讓大家領不到快篩試劑，導致確診數統計在表面上看起來與表現還不錯的紐西蘭曲線類似，但如果看看今年的死亡數曲線，的台灣死亡率卻已經超過最嚴重的南韓曲線。

她並質疑，估計台灣已經過了疫情高峰，政府現在才要提供長照機構檢驗試劑，但社區65歲以上的老人一樣還是沒有普發。

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