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    蔣宋美齡要小蔣慎選副總統 黨產會：開「服膺吾黨」條件

    行政院黨產會調查發現，蔣宋美齡在威權統治時期干預國事，曾於1984年自紐約發電報給總統蔣經國，勉勵繼子「既已肩負黨國重任」，應堅持連任總統。並要小蔣審慎考慮副總統人選，應對吾黨宗旨深切服膺。（黨產會提供）

    行政院黨產會調查發現，蔣宋美齡在威權統治時期干預國事，曾於1984年自紐約發電報給總統蔣經國，勉勵繼子「既已肩負黨國重任」，應堅持連任總統。並要小蔣審慎考慮副總統人選，應對吾黨宗旨深切服膺。（黨產會提供）

    2022/06/13 18:52

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查發現，蔣介石遺孀蔣宋美齡在威權統治時期干預國事，曾於1984年自紐約發電報給總統蔣經國，勉勵繼子「既已肩負黨國重任」，應堅持連任總統，並要小蔣審慎考慮副總統人選，應對吾黨宗旨深切服膺；黨產會質疑，此事凸顯無論是蔣宋美齡或蔣經國，他們心心念念都是在「黨國」。

    據黨產會調查，1975年蔣介石逝世後，遺孀蔣宋美齡同年9月飛往美國紐約長住，在美國居住期間，長期與身兼總統與國民黨主席的蔣經國有電報書信往來。

    黨產會在國史館檔案查到，1984年2月6日，蔣宋美齡由美國紐約拍出電報，勉勵蔣經國「既已肩負黨國之重任，若再析各方屬望且自具信心，則可勿用躊躇」，連任總統一職；關於副總統人選條件，蔣宋美齡向蔣經國說，「應對吾黨宗旨深切服膺，並有毅力膽識忠誠可靠，不自滿於侷踞一方，而堅持執行復興大業者」。

    同年2月8日，蔣經國覆電蔣宋美齡提及，大屯山昨日雪深4、5公分，今年願其平安豐足。母親所提副總統人選條件實為國脈民命最關重大之問題，而兒亦以思慮甚久，考核甚切，並準備提出一黨政運作方案；事後，1984年2月15日，蔣經國在國民黨第12屆二中全會獲推選為總統候選人後，提名李登輝為副總統候選人。

    對此，黨產會委員強調，從這兩則電報可以發現，儘管當時台灣名義上施行憲法，然而以黨領政的威權統治，甚至於傳統帝制的宮廷政治，依然盛行於統治階層。

    黨產會委員指出，蔣宋美齡以故國家元首、國民黨總裁遺孀身分，竟可以電報鼓勵繼子，也就是擔任國家元首及國民黨主席的蔣經國，應勇敢承擔大任連任總統，並提出「服膺吾黨宗旨」的副總統人選標準。此事凸顯無論是蔣宋美齡或蔣經國，他們心心念念都是在黨國，連挑選副總統都要找服膺國民黨宗旨的人。

    他質疑，一般而言，在民主國家的總統是否爭取連任，詢問家中親人這是人之常情，蔣宋美齡和蔣經國這個狀況不一樣。當時的台灣還處於戒嚴時期，萬年國會沒有改選，國民黨也因不需改選而一黨獨大。而國民黨更利用黨國體制，做實際上違憲的統治，亦即以國民黨中常會取代除了總統之外，所有憲政機關在憲政上的實質權限。

    1984年2月8日，蔣經國在回覆蔣宋美齡的電報中提及，大屯山昨日雪深4、5公分，今年願其平安豐足。母親所提副總統人選條件實為國脈民命最關重大之問題，而兒亦以思慮甚久，考核甚切，並準備提出一黨政運作方案。（黨產會提供）

    1984年2月8日，蔣經國在回覆蔣宋美齡的電報中提及，大屯山昨日雪深4、5公分，今年願其平安豐足。母親所提副總統人選條件實為國脈民命最關重大之問題，而兒亦以思慮甚久，考核甚切，並準備提出一黨政運作方案。（黨產會提供）

    1984年2月8日，蔣經國在回覆蔣宋美齡的電報中提及，母親身在國外心憂國家見微知著，耳提面命無時或己，兒捧讀手示電喻「實深感感涕零」，今日兒之受命亦赴湯蹈火之一念所驅，使耳春寒益甚。（黨產會提供）

    1984年2月8日，蔣經國在回覆蔣宋美齡的電報中提及，母親身在國外心憂國家見微知著，耳提面命無時或己，兒捧讀手示電喻「實深感感涕零」，今日兒之受命亦赴湯蹈火之一念所驅，使耳春寒益甚。（黨產會提供）

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