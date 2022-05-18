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    黨產會：救國團執行政治偵防 累積資產

    黨產會昨舉行聽證會並公布史料，指出救國團以青年工作為掩護，替國民黨執行「政治偵防」任務。（記者張嘉明攝）

    黨產會昨舉行聽證會並公布史料，指出救國團以青年工作為掩護，替國民黨執行「政治偵防」任務。（記者張嘉明攝）

    2022/05/18 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日舉行「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會。黨產會公布史料證據指出，救國團以青年工作為掩護，替國民黨執行「政治偵防」任務，基於各種任務需求，累積龐大資產；救國團則稱，財產合法取得，結餘從未流到國民黨或私人手中。

    救國團：財產合法取得

    黨產會表示，二○一八年已認定救國團為國民黨附隨組織，正調查財產是否不當取得。從總裁批簽、國民黨中常會會議紀錄，可發現救國團成立後，密切參與國民黨安排的各種工作計畫，黨青工會以救國團工作項目成果在中常會報告。一九七一年因保釣小組而生的「寧靜小組工作計畫」，調查學校教職員生；參與調查局辦理的「春風計畫」，監控大專院校的異議份子；「校安會報」為國民黨執行校園政治偵防工作。

    黨產會表示，救國團以海外青年活動工作為掩護，執行國民黨政治偵防海外學人的任務，由總裁批簽所附的「防制台獨活動措施分工表」可見，而這些防制措施後來稱為「安祥專案」。

    黨產會強調，救國團因為執行各種任務，一九八九年以前取得青年活動中心等許多不動產，許多仍未歸還國家，總資產一九九三年高達四十一億元，二○二○年約五十一億元，多數非民主時代所賺。

    救國團會計師余景仁反駁，救國團從一九七○年至一九八九年的自籌經費收入，推估是廿九億七七一三萬多元，其中青年期刊收入二億多元，均非屬不當取得財產。

    救國團代理人秘書處長鄭斐文主張，救國團財產合法取得，結餘從未流到國民黨或私人手中；國民黨邀救國團參加會議提出報告，屬於黨政運作關係，未脫離憲政體制，會議紀錄多是單方片面，不能作為「認定附隨組織進而沒收財產」證據。

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