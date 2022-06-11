評朱立倫美國行 藍委齊稱：親美和中是一貫路線

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/06/11 17:24

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨主席朱立倫今（11）日結束訪美行程，稍早已搭機，預計明（12）日返抵國門。對於此次美國行的表現，多位國民黨立委齊稱，朱立倫清楚向美方傳達國民黨的立場，重申親美和中是一貫路線。

「達成訪美預設目標，沒有100分也有90分」，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，華府的國民黨駐美代表處重新開幕時，來的來賓都是重量級的，對未來與美方建立良好關係奠定了基礎。此外，在美國也見到想見的人，並就國民黨立場進行說明，也就是維護中華民國的自由民主。

請繼續往下閱讀...

「每一次選舉幾乎都會操作兩岸議題，所以就先打預防針」，國民黨立委林為洲今日受訪說，把國民黨比較中道立場的兩岸論述，透過訪美行程再做一次定調，認為這是朱立倫最主要的貢獻，所以給予高分肯定。

對於記者詢問要給朱立倫訪美打幾分，國民黨立委李德維則說，「說真的，我覺得沒有辦法打分數」，因為朱立倫訪美，是因這幾年以來，國民黨跟美國之間的聯繫和互動比較少，所以這趟主要是去爭取美國政壇友人跟國民黨之間的互動與了解，要由美國的友人打分數比較有意義，假如對國民黨、中華民國、台灣是正面的話，那分數一定很高。

李德維強調，國民黨的路線一直是「親美、友日、和陸」，一直沒有變動，但過去幾年中，美國友人被民進黨誤導，使國民黨被塑造成親中反美的政黨，朱立倫去美國，把過去被誤導、曲解做一個導正，認為努力撕掉親中反美的標籤是對的。

國民黨立委洪孟楷認為，朱立倫訪美行程確實有收穫，在華盛頓辦公室的揭幕，就是有其象徵意義，親美和中也是黨的一貫路線，在野的國民黨更有理由與條件結合台灣在地民意發聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法