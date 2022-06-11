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    洛杉磯僑宴致詞 朱立倫保證2024年大選會無私無我、推最強人選

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2022/06/11 14:49

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫於美西時間10日晚間在洛杉磯僑界晚宴上致詞時，呼籲僑界在今年底選舉一定要發揮影響力，支持所有國民黨提名的候選人，2024年大選也一定要團結，國民黨會推出最強的候選人，「朱立倫保證無私無我」，只要國民黨贏，就是中華民國贏，呼籲大家不要再有個人的想法，團結一致才能讓國民黨重返執政，才是幫助中華民國與台灣。

    朱立倫表示，民進黨執政後有錢、有權，有很多位子可以分配，國民黨雖然沒有資源，但還是有信心，在他就任黨主席的短短半年多，就增加了6萬多名黨員，這次議員選舉提名辦法他冒著被大家罵的決心，幫年輕人提名加權百分之百，在各地提名很多年輕人，縣市長選舉也是提名最能獲得年輕人、中間選民支持的人選。

    朱立倫說，國民黨被民進黨清算鬥爭後，雖然已經完全沒有任何一分黨產、沒有一塊錢，但依然有決心，千千萬萬的僑界朋友，可以幫助國民黨連結美國朋友支持。

    他強調，國民黨這次重返華府，就是要告訴美方，過去所謂國民黨反美、仇美的說法，絕對是謠言，國民黨的歷代領導人都是親美、親民主自由，堅定站在民主陣營這一邊，將來重返執政後，也一定是民主陣營最重要的夥伴。

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