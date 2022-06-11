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    首頁　>　政治

    蔣萬安酸不會背棄栽培的黨 黃珊珊：只想政黨利益會被看破手腳

    台北市副市長黃珊珊出席民眾黨黨員見面會。（記者楊心慧攝）

    台北市副市長黃珊珊出席民眾黨黨員見面會。（記者楊心慧攝）

    2022/06/11 17:04

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊過去被親民黨主席宋楚瑜栽培，今天下午卻出席民眾黨黨員見面會，外界質疑她靠民眾黨主席柯文哲獲得資源，國民黨台北市長參選人蔣萬安則酸，「我不會背棄一直栽培我的政黨」；黃珊珊反擊說，心裡只有政黨利益的人，才會一直想政黨利益，若每天想的都是政黨利益，民眾會看破手腳。

    黃珊珊下午出席民眾黨黨員見面會，幫民眾黨台北市議員參選人陳宥丞站台，被問到持續被關注是否加入民眾黨會不會有壓力？黃珊珊說，從來不是壓力，大家都是好朋友，有娘家也有一起打仗的朋友，政黨之間不是只有競爭，其實還有合作，可以把餅做到做大，不是在餅裡面分位置。

    黃珊珊認為，應該要把統政黨概念放下，才能走出泥淖，她在台北市當了21年議員，但選民沒有看她的顏色，服務也沒分過顏色，這才是台北人最高的價值，她若參選會爭取更多民眾支持，但不能畫地自限，對方是什麼政黨就不去拜訪。

    至於被蔣萬安嗆，黃珊珊則反擊說，心裡面只有政黨利益的人，他才會一直想著政黨利益，黨意不能凌駕於民意，黨意也不能凌駕於良心，如果你每天想著政黨，都是你們家政黨的利益，民眾也會看破手腳。

    黃珊珊出席民眾黨黨員見面會。（記者楊心慧攝）

    黃珊珊出席民眾黨黨員見面會。（記者楊心慧攝）

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