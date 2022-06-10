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    爭取支持台灣加入CPTPP 跨黨派立委致函加拿大參眾兩院議長

    立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉及跨黨派成員今聯名致函加拿大參議院議長George Furey。（邱志偉國會辦公室提供）

    立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉及跨黨派成員今聯名致函加拿大參議院議長George Furey。（邱志偉國會辦公室提供）

    2022/06/10 17:57

    〔記者謝君臨／台北報導〕台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已近9個月，目前入會進度仍未明朗。為了加速爭取會員國支持，立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉及跨黨派成員今（10）日聯名致函加拿大參眾議院議長，希望在台加關係升溫之際，加國能對於台灣入會案給予更明確支持。

    參與聯名的跨黨派委員包括：民進黨立委許智傑、鍾佳濱、賴惠員、郭國文，無黨籍立委林昶佐、時代力量立委邱顯智，以及民眾黨立委邱臣遠。

    邱志偉表示，前陣子大家較關注印太經濟架構（IPEF）及21世紀台美貿易倡議，對於CPTPP的關注度減低，然而IPEF與CPTPP並非競合關係，兩個機制創造的效果和處理的問題屬於不同層面，兩者無法互相取代。因此，當各界聚焦在為何台灣非IPEF的首輪成員國時，切勿忽略我國努力非常久的CPTPP，反而應更加聚焦在「爭取個別成員國對台灣的支持」。

    邱志偉認為，聯名致函是展現我方誠意的第一步，也是國會外交重要一環，策進會從去年9月成立以來，已3度致函CPTPP成員國：包含日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍，以及祕魯國會議長阿爾芭。

    他說，這次第4度致函選擇加拿大，是看到今年台加關係升溫的兩個重要跡象：一為近期加拿大從行政到立法部門、不分黨派支持台灣加入國際組織的聲浪高漲，二為今年初我國與加國共同宣布啟動「投資促進及保障協定」（FIPA）探索性討論，為強化雙邊經貿關係重要的里程碑，更能銜接台灣在加入高品質、高標準的CPTPP的準備工作。因此，邱志偉肯定表示：「挺台力道加上投資協定的雙重鑰匙，此時為加拿大帶著台灣開啟CPTPP大門的最佳時機。」

    邱志偉還特別提到，這次致函也同時副本給加台國會友誼小組主席史葛洛（Judy Sgro）。主因為4年前曾結下緣分，當時自由黨聯邦眾議員史葛洛見到時任貿易部長沈潘與經濟部長沈榮津通話後，便與多位聯邦眾議員致函加拿大政府，呼籲儘速與台灣啟動FIPA諮商，且公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

    邱志偉感嘆地說，FIPA 4年前種下的種子，如今開花結果，身為立院推動台灣加入CPTPP策進會會長，他也希望透過積極主動致函，落實國會外交。為爭取成員國支持台灣入會盡一份心力，讓台灣加入CPTPP也能早日結下甜美果實。

    立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉及跨黨派成員今聯名致函加拿大眾議院議長Anthony Rota。（邱志偉國會辦公室提供）

    立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉及跨黨派成員今聯名致函加拿大眾議院議長Anthony Rota。（邱志偉國會辦公室提供）

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