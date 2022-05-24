拜登啟動IPEF設立協商 首輪13國參與

美國主導成立新的經濟圈計畫「印太經濟架構」（IPEF），正在日本訪問的美國總統拜登，廿三日傍晚宣布啟動IPEF設立協商，首輪參與國包括日本、澳洲、印度及東南亞共十三國，佔全球國內生產毛額（GDP）約四十％。（路透）

2022/05/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕為了與中國抗衡，美國主導成立新的經濟圈計畫「印度─太平洋經濟架構」（IPEF），正在日本訪問的美國總統拜登，廿三日傍晚宣布啟動IPEF設立協商，首輪參與國包括日本、澳洲、印度及東南亞共十三國，佔全球國內生產毛額（GDP）約四十％。

美日韓澳紐印度及東南亞7國

美方在聲明中強調IPEF成立的目的是「為印太地區的合作、繁榮與和平做出貢獻」，並「提升各國的韌性與經濟發展」。首輪參與國包括美國、日本、澳洲、紐西蘭、汶萊、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等，其中印度從中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的協商中脫離，印尼和泰國則是未加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的東南亞國協（ASEAN）國家。

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數位貿易便利化等四重點構成

IPEF由四大重點構成，包括數位貿易在內的貿易便利化、供應鏈的強化、基礎設施與清潔能源、稅制與反貪腐對策等，四項重點均將設定高標準。日本每日新聞指出，IPEF也納入CPTPP部分規則，例如應對貿易相關的勞動和環境問題、數位貿易等議題，並加強半導體等重要物資和尖端技術的供應鏈，以擺脫對中國的依賴。

日本首相岸田文雄雖表明日本將參與IPEF，並與美國緊密合作，但另一方面，他在今天的美日峰會中，再次要求美國重返CPTPP。台灣很早就表態參與，可惜未被列入首輪參與國名單。多家日本媒體分析，美國可能是考慮到台灣若成為首輪參與國，必然引發中國反制，導致部分國家止步。

日本放送協會（NHK）報導，由於拜登政府對美國重返CPTPP態度消極，因而提出替代性質的IPEF，這項新的經濟合作計畫，主要是為了對抗在印太地區影響力日增的中國。參加國未來將就四大重點相關的合作和標準進行協商，但由於IPEF不包括降低關稅等措施，部分國家認為誘因不高。據報導，IPEF能否發揮對抗中國的實效，也受到質疑。

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