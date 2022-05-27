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    學者：可藉由加入CPTPP提升食安體制 與國際接軌

    陽明交通大學教授倪貴榮認為，我國可藉由加入CPTPP提升食品安全體制，讓我國可以在科學評估及治理方面與國際接軌。（資料照）

    陽明交通大學教授倪貴榮認為，我國可藉由加入CPTPP提升食品安全體制，讓我國可以在科學評估及治理方面與國際接軌。（資料照）

    2022/05/27 23:28

    〔記者李欣芳／台北報導〕台灣已在去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），為使國內各界更了解CPTPP的規定，行政院經貿談判辦公室與陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心合作，舉辦4場「CPTPP與法制系列論壇」，今天舉辦「CPTPP與食品安全」及「CPTPP與投資人保障」議題線上論壇。

    經貿辦表示，第一場次論壇3月舉行，今天舉行第二場，雖然因為疫情改為線上舉辦，仍吸引超過100人參與。

    今天上午場次討論食品安全議題，共有中興大學法政學院副院長林昱梅、陽明交通大學教授倪貴榮、政治大學教授楊培侃及行政院食品安全辦公室主任許輔參加。

    倪貴榮表示，我國現行法制皆符合CPTPP規範，建議可加強與民眾溝通，以提高社會信心。他也認為，我國可藉由加入CPTPP提升食品安全體制，讓我國可以在科學評估及治理方面與國際接軌。

    許輔指出，台灣開放含萊劑豬肉和福島食品輸台，都是為了彰顯我國遵守CPTPP高標準的決心，以加入CPTPP及提升台灣的國際地位。楊培侃教授認為，加入CPTPP有助我國在國際貿易及食品安全間取得平衡。會中也就如何藉由CPTPP促進食品安全等議題交換意見。

    下午場次討論CPTPP協定的投資章，由經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主持，會中由東吳大學教授李貴英介紹CPTPP投資章節重點，並說明加入CPTPP可以讓投資環境與國際接軌。經濟部投資審議委員會副執行秘書呂貞慧也表示，我國為符合CPTPP投資章節之規範，已整合外資在台投資程序並完成許多法規準備工作。

    東吳大學助理教授張愷致則介紹我國落實國際仲裁的相關法規。會中各界另就加入CPTPP可吸引外來投資等議題交換意見。

    經貿辦表示，這次會議討論熱絡，深入淺出，與會人士均認為有助各界瞭解CPTPP協定內容，以及我國政府在過程中的努力。陽明交大規劃在7月29日舉行第三場論壇，討論金融服務及環保議題。

    行政院食品安全辦公室主任許輔說，台灣開放含萊劑豬肉和福島食品輸台，都是為了彰顯我國遵守CPTPP高標準的決心，以加入CPTPP及提升台灣的國際地位。（資料照）

    行政院食品安全辦公室主任許輔說，台灣開放含萊劑豬肉和福島食品輸台，都是為了彰顯我國遵守CPTPP高標準的決心，以加入CPTPP及提升台灣的國際地位。（資料照）

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