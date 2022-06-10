國台辦稱「九二共識不容扭曲」 朱立倫：不會改變國民黨初衷

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/06/10 14:11

〔記者施曉光／台北報導〕正在美國訪問的國民黨主席朱立倫，日前銓釋「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，並澄清國民黨立場是親美，而非親中，昨遭中國國台辦以「『九二共識』不容任意扭曲」回應，並強調兩岸事務是「家裡事、不需假手外人」，朱立倫今日臉書發文強調，對於兩岸關係，無論是中共或任何特定政黨、人士的表述，都不會改變國民黨創黨建國以來的初衷。

朱立倫強調，國民黨中央黨部門口高掛的標語正是「護台灣，保民主，拚未來」，國民黨一定捍衛中華民國與民主自由。

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朱立倫說，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，國民黨的戰略途徑與戰術或許會因應時局調整，但捍衛中華民國與民主自由的初衷，為台灣未來打拚的目標，絕對不會改變。

朱立倫指出，在緊湊的訪美行程中，他利用在旅館的時間與老朋友們見面，包括哈佛大學費正清中國研究中心戈迪溫教授（Steven M. Goldstein ）、陸伯彬教授（Robert S. Ross）以及傅士卓教授（Joseph Fewsmith ），透過視訊會面，共同探討台海局勢、兩岸政策及年底選舉議題。

朱立倫說，在全球地緣政治風險上升的今天，台灣要有穩健策略，透過同時加強自我防衛和不放棄對話，有原則地交流溝通，以降低台海衝突風險並減少意外與誤判，才是對區域和平與兩岸人民福祉最好的做法。

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