哥本哈根民主高峰會首日 王婉諭曝專家輪轟中俄這劣行

哥本哈根民主高峰會首日現場，各國代表分享交流民主經驗。（王婉諭辦公室提供）

2022/06/10 12:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕哥本哈根民主高峰會9、10日於丹麥首都哥本哈根舉辦，我國立院也首度正式受邀與會，由無黨籍立委林昶佐擔任團長組成「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」，團員包括時代力量王婉諭、民進黨范雲、國民黨謝衣鳯以及民眾黨邱臣遠。而在首日議程中，王婉諭指出，許多與談者撻伐中國與俄羅斯兩國，並指其利用大量虛假訊息對民主國家進行破壞、分化。王婉諭也強調，民主、自由是一條人民可以共同往前走的道路，而專制、獨裁最終只會招致滅亡。

王婉諭指出，首日主題圍繞在「捍衛民主（Defend Democracy）」，其中針對社群媒體、科技、企業、新聞與民主之間的關係，進行了五個主題的專題討論。值得注意的是，首日議程中，絕大多數的發表者、與談者皆針對俄羅斯與中國問題進行嚴厲的撻伐，認為極權主義對民主的傷害十分劇烈，更談到這兩個國家利用大量虛假訊息對民主國家進行破壞、分化。

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王婉諭提到，其中一位與談人說，俄羅斯政府深知傳統媒體和社群媒體的交集，例如，俄國有一票釣魚帳號，而每個帳號都控制約15個推特帳號，這些帳號用來在記者或電視台的推特帳號留下大量愛國留言及評論，而政論節目會依據這些大量的洗版留言來做「平衡」報導，製造虛幻假象。因此，該與談人強調，事實查核的平台非常重要。大部分不願意承認自己在轉傳假訊息的使用者，都是因為這些訊息和他們的情緒有所連結，轉傳假訊息某種層面上就是抒發他們內心的情緒。

王婉諭也分享，在「自由與繁榮指數」的專題對談中，與談人提到近期中國崛起，開始有一派聲音質疑民主是否是繁榮的必要道路。值得注意的是，與談人特別以台灣、香港和中國作為分析及比較，透過前幾項的分析結果，中國無論是在自由度或是繁榮度的表現，都遠遠不及香港和台灣。

而在會後的交流中，王婉諭也和多位各國代表們討論中國對於台灣的威脅。在烏俄戰爭之後，許多人都在擔心台灣成為下一個烏克蘭。一名來自波蘭的評論家向王婉諭提及，過去他長期在中國北京工作，接著輾轉到台灣。而他發現，過去許多人嚮往中國的「傳統文化」，都是中國所營造出來的，用來向外展現威權的手段，讓大家誤以為專制、極權並沒有不好，事實上卻是某種用來達成統戰的大外宣。而他也表示，自由的台灣遠比威權的中國更具文化、政治上的底蘊。

波蘭評論家也提及，在烏俄戰爭後，波蘭人非常歡迎烏克蘭人，其中最重要的原因，是因為波蘭曾經歷過兩次世界大戰，人民深知自由、民主並不是應得的；民主陣營的夥伴必須要團結，才能有和平。

另一位來自德國工業協會的理事也向王婉諭提到，香港的現狀絕對是台灣人必須要借鏡的，今天與會的有許多是香港的代表，他們多數已經沒辦法回到香港，只能在國外從事民主工作。他認為，從香港之鑑，台灣人必須要知道中國的「一國兩制」事實上就是「一國專制」，希望台灣人絕對不要抱持著相信中國會信守承諾的幻想。

王婉諭表示，這段期間以來，無論是美國、日本或是許多民主國家，都在各種場合聲援台灣以及烏克蘭，台灣的人民都深深感謝。王婉諭指出，除了各國的支持，更重要的是台灣的人民是否能夠團結一致，才能夠抵抗中國的滲透與入侵。她也強調，我們要讓大家相信，民主、自由是一條人民可以共同往前走的道路，而專制、獨裁最終只會招致滅亡。

時代力量立委王婉諭親赴哥本哈根民主高峰會現場，與現場各國代表交流民主經驗。（王婉諭辦公室提供）

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