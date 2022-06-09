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    首頁　>　政治

    哥本哈根民主峰會開幕 王婉諭：全球民主陣營與台灣同在

    由無黨籍立委林昶佐率團的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」，9日參與「哥本哈根民主高峰會」開幕典禮，右起為民進黨立委范雲、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐以及國民黨立委謝衣鳯。（王婉諭辦公室提供）

    由無黨籍立委林昶佐率團的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」，9日參與「哥本哈根民主高峰會」開幕典禮，右起為民進黨立委范雲、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐以及國民黨立委謝衣鳯。（王婉諭辦公室提供）

    2022/06/09 20:24

    〔記者楊丞彧／台北報導〕由無黨籍立委林昶佐率團的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥後，首站拜會丹麥首都哥本哈根市政廳，與就業及融合市長路特肯（Jens-Kristian Lütken）會面，今（9）日參與此行主軸「哥本哈根民主高峰會」開幕典禮。時代力量立委王婉諭強調：「在這裡，我們與和民主不相干的中共政權劃清界線；而全世界民主的陣營，都和台灣站在一起。」

    哥本哈根民主高峰會9、10日召開，總統蔡英文將於台灣時間10日晚間發表主題演說，題目為「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」。無黨籍立委林昶佐獲邀於同日前一場次「對抗中國威權之國會觀點」，與烏干達、德國和印度等國會議員與談。

    王婉諭表示，2022哥本哈根民主高峰會正式開幕，在這2天的盛會當中，美國前總統歐巴馬將會實體來到高峰會現場，烏克蘭總統澤倫斯基也會以視訊的方式線上參與。而台灣除了5位立法委員及許多民間團體之外，蔡英文總統也會以線上的方式亮相。

    王婉諭透露，這是第一年立法院正式受邀與會，她非常榮幸能夠代表台灣、代表立法院來到這裡和各個國家的代表進行交流。因為在這裡，我們與和「民主」不相干的中共政權劃清界線；在這裡，全世界民主的陣營，都和台灣站在一起！

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