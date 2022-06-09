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    邀哥本哈根市長訪台 范雲：他很期待有機會

    范雲透露，訪團拜會哥本哈根市政廳，並盛邀市長路特肯來台灣訪問。（范雲提供）

    范雲透露，訪團拜會哥本哈根市政廳，並盛邀市長路特肯來台灣訪問。（范雲提供）

    2022/06/09 15:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕哥本哈根民主峰會今（9）日登場，我國跨黨派立委訪問團8日抵達後，首站拜會哥本哈根市長路特肯（Jens-Kristian Lütken）。對此，民進黨立委范雲分享，雙方交流文化、教育、農業、疫情等議題，並盛邀路特肯來台灣訪問，「他表示很期待有機會」。

    「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」由無黨籍立委林昶佐擔任團長，成員范雲、國民黨立委謝衣鳯、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠，訪團8日飛抵丹麥後，首站旋即拜會哥本哈根市長路特肯。

    范雲透過臉書表示，下飛機後還來不及調時差，就開始滿滿的行程，首先拜訪市政廳，由於路特肯很關心就業問題，范雲向他請教了關於丹麥高等教育與青年就業的問題，也向他請問丹麥作為一個小國，語言又相對弱勢，如何發展文化產業，將電視劇如Borgen（權力的堡壘），成功推向世界。

    路特肯回應，丹麥的教育是完全免費，這的確很好，但近來也發生大家都希望念大學，一些領域，如工匠等傳統技藝開始缺乏人才，因此未來會關注如何調節高教與產職業發展。關於文化產業，路特肯認為丹麥的語言不是問題，好的內容仍然有普世性，「文化來自於自信心，這對文化產業很重要」。

    范雲透露，其他立委也就疫情、農業與環境等問題，和路特肯交流意見。後來，范雲也特別表達歡迎路特肯來台灣訪問，「他表示很期待有機會」。

    另外，范雲特別提到，要感謝台裔議員王立智（Heidi Wang）為訪團解釋丹麥市議會的運作，她不只是第一位亞裔民選代表，還連任多屆議員。王立智仔細分享了丹麥市議會的歷史與空間的意涵，以及如何尊重民意。例如，市議會的精神是以民為主，所以民眾進入不需預約或管制，但持槍的維安人員會在大門外潛伏，隨時可以在一分鐘內趕到救援。

    范雲也感謝我國駐丹麥大使李翔宙的細心協助，讓訪團有了精彩豐富的第一天交流。

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