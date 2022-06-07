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    突破中國封殺！哥本哈根民主峰會9日登場 陳芳語受邀演出

    除了5位跨黨派立委組團出席高峰會，陳芳語也將應邀演出。（資料照）

    除了5位跨黨派立委組團出席高峰會，陳芳語也將應邀演出。（資料照）

    2022/06/07 13:01

    〔記者陳政宇／台北報導〕今年的「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）將於9、10日登場，除了我國跨黨派立委首度組團出席外，以「玻璃心」一曲遭中國封殺的歌手陳芳語也受邀演出。

    由民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）每年舉行的「哥本哈根民主高峰會」，前兩年因疫情改採線上舉行，總統蔡英文曾二度受邀以視訊方式發表演說。高峰會今年恢復實體辦理，我國在美國國際民主協會（NDI）的協助安排下，由民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭和無黨籍立委林昶佐組團出席，這也是立法院首次派出實體代表團，與會者匯集了民主國家的政治及商業領袖。

    根據高峰會官網所公佈的議程，和歌手黃明志唱紅「玻璃心」而遭中國封殺的陳芳語，受邀在9日「自由之聲：抵制音樂審查」節目中演出。另外，林昶佐10日將參加座談，與德國、印度、烏干達等國會議員分享「對抗中國威權主義之國會觀點」。

    范雲透過臉書表示，她今晚將與跨黨派立委、公民團體成員坐上前往丹麥的班機，代表台灣出席哥本哈根民主高峰會。今年的高峰會目前已知的出席者有美國前總統歐巴馬、立陶宛首相、丹麥外長、歐洲議會議長、微軟總裁、Google前執行長，「我很榮幸有這個機會，代表民進黨立法院黨團參與民主國家一年一度的國際盛會」。

    范雲說明，本屆會議將就如何捍衛民主、抵禦中國與俄羅斯極權侵略等主題，以台灣、烏克蘭等國為例進行分享與討論。兩天的民主高峰會結束後，訪團會繼續留在丹麥，與各界進一步交流台灣在開放國會上所做的努力與成果。她屆時也會向國際友人報告台灣開放國會的成果與期許，並會聚焦於如何提供公民平等參政機會。

    「當世界各國齊聚一堂對抗極權擴張，台灣不會也不能缺席」，范雲也強調，她會好好把握這次參訪機會，讓世界各國看見民主台灣，在對抗中共、反制強權侵略下的經驗及努力。民主世界今年受到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的嚴峻考驗，卻也成為團結民主國家的契機。

    根據高峰會議程，陳芳語9日受邀演出。（擷取自哥本哈根民主峰會官網）

    根據高峰會議程，陳芳語9日受邀演出。（擷取自哥本哈根民主峰會官網）

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