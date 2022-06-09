北市殯葬處秘書被爆請假「打麻將喬事」柯文哲怒飆：政風處撤掉算了

台北市議員李慶元爆料北市殯葬管理處秘書邱金榮（左）習慣在週一下午請假到民宅打麻將，現場常有造墓商一起打麻將，造墓商還會故意輸錢橋事，市長柯文哲要求政風室調查。（記者方賓照攝）

2022/06/09 15:25

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市殯葬管理處近來爆出爭議，台北市議員李慶元今在議會爆料，殯葬管理處秘書邱金榮習慣在週一下午請假到民宅打麻將，現場常有造墓商一起，對方還會故意輸個3萬元給邱喬事，台北市長柯文哲聽到後要殯葬處政風室最好來報告，不料林炤宏竟說：「政風好壞不能完全靠政風...」，柯聽到冷回，「不然政風處撤掉算了」，林隨後又講「市長的做法不是很完全...」，柯聽到後大變臉怒批：「我沒有要你講話！」

李慶元接獲檢舉，邱金榮習慣週一下午請假，兩年來請了73次，邱早上7點上班，中午就開始請假，請假理由包括補休、休假。李說，休假是邱的權益，但邱其實是到北投的市場民宅打麻將，牌搭子經常有1到2位造墓商等敏感對象，對方有時會透過故意輸錢給邱喬事。李更說，就連殯葬處都知道邱金榮週一下午會請假打麻將，下午不會幫他排會議。

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李慶元今天也在台北市議會市政總質詢上播出相關錄音檔，錄音內容提到「我們（指造墓商與邱金榮）常常都會打麻將，差不多每個禮拜會打一兩天...因為我們現在投資菜市場的也會跟他打」、「打多大？」、「都嘛是一萬底，我跟你說你要想問事情（喬事），我都差不多會故意輸個3、4萬或2、3萬給他。這樣你知道我意思吧？你要真的想問墓的事情，裡面（打麻將對象）還有一個造墓的，我順便也找他一起出來打，到時候你們公司資料再準備給我...」

邱金榮解釋，週一下午請假有時是自己一個人休息、有時確實會打麻將，邱說，打麻地點是一位北投區老鄰長的住家，打麻將的伙伴是退休人員、民眾，都是70歲以上女生。邱強調，打麻將對象沒有造墓商，更稱他從民國89年進到殯葬處，與造墓業者都不熟悉、只有點頭認識，但對方姓名都不知道。

李慶元還發現，殯葬處2020年至今晉用的16名技工工友中，有15名是由邱金榮擔任面試委員，頻率之高令人疑竇，15個名額中竟有5名是由備取人員遞補進用，且都是進入殯葬處化妝室擔任工友。

李質疑，晉用人員高達三分之一是由備取人員遞補很可疑。李也曾接到檢舉指控邱有時會打給備取人員在外面談，不久備取人員就進入殯葬處化妝室。李慶元還說，邱金榮曾遭指控擔任面試委員時，曾有晉用一位技工工友收30萬元的案件，政風處應介入調查。

邱金榮解釋，面試時委員不只他一人，但李慶元聽到馬上反擊，邱參與面試的15人中，有10人是只有邱單獨面試，15人中只有2次有3位面試委員，每次錄取1至2人，其他都是邱一人擔任面試委員。

李慶元質疑，柯文哲曾說「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，柯文哲應該給市民一個交代，政府處也要詳查。

柯文哲聽到生氣表示，殯葬處政風室最好來報告；民政局長藍世聰則緩頰，這顛覆他對邱秘書的想像，但還是希望檢舉可以具名檢舉。不過柯仍說重話，「政風處你們最好把殯葬處人員一起處理，不然你們會很麻煩」，政風處官員急忙辯稱：「政風好壞不能完全靠政風....」，柯聽到冷回，「不然政風處撤掉算了」。政風處又說，「市長的做法不是很完全…」，柯聽聞後大變臉怒批：「我沒有要你講話！」

台北市政風處處長林炤宏。（記者方賓照攝）

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