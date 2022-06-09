蔣月惠穿米酒裝批潘孟安縱容酒駕 潘反嗆蔣鬼扯

蔣月惠穿上米酒裝諷刺屏東酒駕防制不力。（記者葉永騫攝）

2022/06/09 11:35

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠今天在縣議會總質詢批評屏東酒駕致死率全國第一，批評縣長潘孟安沒有防制措施。潘孟安反駁蔣是倒果為因、數據有錯誤、鬼扯，穿米酒裝喝酒是不好的示範，雙方對話火爆。

蔣月惠質詢時穿上自製的米酒裝，並且掛上屏東酒駕致死率全國第一的白布條，她也在現場自演自唱，還假裝喝酒，批評潘孟安領導下去年全台酒駕肇死率屏東縣全國第一名，卻不見任何防治酒駕措施，對於死亡的家屬如何交待？她駕車違規被科技執法重罰，但酒駕卻沒有重罰，諷刺喝酒只要不超過標準就不會被罰。

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潘孟安則反駁說，蔣月惠的數據有錯，不該倒果為因，更不要鬼扯，強調酒駕零容忍， 絕對重罰，警方不但加強取締酒駕，更從宣導、教育、公共交通，要求代駕等措施著手，全力防止酒駕，他也反諷蔣月惠穿米酒裝在議事廳裝喝酒是不好的示範，現場都有錄影，如果她真的喝酒駕車，一定抓。

縣警局交通隊則說明，屏東縣酒駕死傷人數已從107年的524件、去年減到456件，今年到5月僅有133件，呈現逐年下滑，酒駕取締件數也從5000多件降到去年3000多件，死亡數也從去年26件大幅下降，今年至今只有4件，酒駕防治成效相當明顯。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔣月惠質詢時拉起屏東酒駕致死全國第一的白布條。（記者葉永騫攝）

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