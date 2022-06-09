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    赴日內瓦延遲返台 陳玉珍曝立陶宛參訪行程

    世界衛生大會5月28日閉幕，跨黨派立委組成的視導團已返抵國門，陳玉珍卻延遲至6月2日才回國，她解釋後來去了立陶宛，參加台灣和立陶宛的新創活動。（資料照）

    世界衛生大會5月28日閉幕，跨黨派立委組成的視導團已返抵國門，陳玉珍卻延遲至6月2日才回國，她解釋後來去了立陶宛，參加台灣和立陶宛的新創活動。（資料照）

    2022/06/09 07:44

    〔記者王千豪／台北報導〕世界衛生大會（WHA）閉幕後，跨黨派立委團自瑞士日內瓦返抵國門，然而，卻發現國民黨立委陳玉珍沒一起回台灣，直到6月2日才回國，引人好奇她是否有其他行程。對此，陳玉珍向記者解釋，她後來去了立陶宛，參加台灣和立陶宛的新創活動。

    世界衛生大會於5月28日閉幕，跨黨派立委組成的視導團早已返抵國門，然而，陳玉珍卻延遲至6月2日才回國，引人好奇。

    陳玉珍受訪時表示，出發前已安排立陶宛行程，在日內瓦行程結束後，飛往立陶宛參加台立新創活動，期間拜會立陶宛國會議員及經創部次長、瑞典國會議員，她還參訪立陶宛國會。

    針對台灣尚無法以觀察員身分參與世界衛生大會，陳玉珍表示，外交人員與僑民都非常努力，但沒有受到應該有的重視。

    她強調，當然可以說中共打壓，但國內一直衝的政策「也無法達到目的」，她呼籲中央政府解決兩岸問題的結，不然外交人員和僑民的努力，最後都只是徒勞無功。

    另一方面，對於立陶宛拓展和台灣的關係，卻屢遭中國以政經手段打壓，陳玉珍也呼籲，台灣政府應「投桃報李」，透過政策鼓勵國人赴立陶宛旅遊，鼓勵兩國業者互訪，並發展實質的經貿關係，用行動支持立陶宛的經濟發展。

    陳玉珍自2日返國後，正進行「7+7」居家檢疫，預計今（9）日解除隔離，接著進入7天的自主健康管理。

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