為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    跨黨派立委丹麥拚外交！ 首站拜會哥本哈根市長

    「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」由無黨籍立委林昶佐擔任團長，與團員民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委王婉諭等人出發前合影。（取自立委林昶佐臉書）

    「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」由無黨籍立委林昶佐擔任團長，與團員民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委王婉諭等人出發前合影。（取自立委林昶佐臉書）

    2022/06/08 22:28

    〔記者楊丞彧／台北報導〕「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」由無黨籍立委林昶佐擔任團長，成員包括民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委王婉諭等人，昨（7）日晚間從台灣桃園機場出發。王婉諭今（8）日晚間於臉書表示一行人已安抵丹麥，馬上展開戰鬥行程，首站旋即拜會哥本哈根就業及融合市長。王婉諭期盼能藉這機會為台灣發聲，讓各國更清楚了解台灣堅持自由、民主的精神，林昶佐也面邀市長訪台。

    哥本哈根民主高峰會9日與10日在丹麥首都哥本哈根登場，重要講者包括微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）、Google全球事務高級副總裁華克（Kent Walker）、美國前總統歐巴馬、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、美國國務院主管公民安全、民主與人權事務的國務次卿澤雅（Uzra Zeya）、白俄羅斯民主派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）等人。我國立委林昶佐受邀在10日「對抗中國威權之國會觀點」場次與烏干達、德國和印度等國會議員與談。

    王婉諭表示，由民主聯盟基金會（AOD）主辦的哥本哈根民主高峰會，其創辦宗旨就是希望串連全球民主陣營，持續深化民主發展，過去幾乎每年都會邀請全球政治領袖參與，台灣在今年首次以實體形式受邀參與。

    而上月27日才剛從瑞士結束一週的第75屆世界衛生大會（WHA）立委視導團行程，隔離結束後隨即又轉往丹麥，王婉諭坦言，剛從瑞士返國又馬上飛丹麥，連續的長途飛行真的有點累，但是為了趁著立法院休會期間的寶貴時間進行國會外交，這樣重要的工作絕對是責無旁貸。

    王婉諭強調，台灣作為民主陣營的一員，長期受到「惡鄰居」的文攻武嚇，已經有許多研究發現，在許多不實資訊、假新聞、甚至是惡意帶風向的背後，都有紅色滲透的可能性。而這些負面的言論環境發展，對於民主發展都是不可忽視的威脅。

    王婉諭表示，期盼藉著這次機會，除了持續為台灣發聲，讓各國能更清楚了解台灣堅持自由、民主的精神。她也希望能夠與各國代表及丹麥政要深入交流，進一步了解各國如何持續推動民主深化，也衷心期盼這次參加民主高峰會，能收穫滿滿。

    林昶佐表示，哥本哈根民主高峰會台灣代表團8日抵達丹麥，下飛機先拜訪了哥本哈根就業與融合市長路特肯（Jens-Kristian Lütken）。林昶佐以過去常到丹麥工作的經歷，與市長討論文化及新創產業與哥本哈根加深合作的可能，而其他委員也分別就教育、農業、綠能等議題與市長交換豐富的意見。

    林昶佐指出，由於丹麥是世界第一個全面解禁的國家，市長樂觀期待世界進入後疫情時代的新常態後，能加強與台灣的合作。訪團也邀請市長未來能造訪台灣。

    時代力量立委王婉諭表示，立院訪團已經抵達丹麥，立刻展開緊湊的拜會行程，首站前往哥本哈根市政廳拜會市長。（取自王婉諭臉書）

    時代力量立委王婉諭表示，立院訪團已經抵達丹麥，立刻展開緊湊的拜會行程，首站前往哥本哈根市政廳拜會市長。（取自王婉諭臉書）

    「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥，馬不停蹄展開拜會行程，第一站到哥本哈根市政廳拜會就業與融合市長路特肯。（取自立委林昶佐臉書）

    「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥，馬不停蹄展開拜會行程，第一站到哥本哈根市政廳拜會就業與融合市長路特肯。（取自立委林昶佐臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    突破中國封殺！哥本哈根民主峰會9日登場 陳芳語受邀演出
    2022/06/07 13:01

    突破中國封殺！哥本哈根民主峰會9日登場 陳芳語受邀演出
    赴瑞士拚外交返國 王婉諭確診症狀緩和
    2022/05/31 19:46

    赴瑞士拚外交返國 王婉諭確診症狀緩和

    全台單一縣市最多服務據點 即將在高雄實現
    國民黨團新會期首席副書記長 謝衣鳯當選
    2022/05/31 13:33

    國民黨團新會期首席副書記長 謝衣鳯當選
    林昶佐出關了！染疫分房Doris 康復親曝身體狀況
    2022/05/28 11:59

    林昶佐出關了！染疫分房Doris 康復親曝身體狀況

    小分子褐藻醣膠精準輔療獲臨床實證
    立委第一人！ 哥本哈根民主峰會 林昶佐獲邀與談
    2022/05/25 16:17

    立委第一人！ 哥本哈根民主峰會 林昶佐獲邀與談
    指陳雪生涉性騷假道歉真上訴 范雲：朱立倫好好教育一下
    2022/04/22 11:38

    指陳雪生涉性騷假道歉真上訴 范雲：朱立倫好好教育一下
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播