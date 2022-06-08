跨黨派立委丹麥拚外交！ 首站拜會哥本哈根市長

「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」由無黨籍立委林昶佐擔任團長，與團員民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委王婉諭等人出發前合影。（取自立委林昶佐臉書）

2022/06/08 22:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」由無黨籍立委林昶佐擔任團長，成員包括民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳯、民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委王婉諭等人，昨（7）日晚間從台灣桃園機場出發。王婉諭今（8）日晚間於臉書表示一行人已安抵丹麥，馬上展開戰鬥行程，首站旋即拜會哥本哈根就業及融合市長。王婉諭期盼能藉這機會為台灣發聲，讓各國更清楚了解台灣堅持自由、民主的精神，林昶佐也面邀市長訪台。

哥本哈根民主高峰會9日與10日在丹麥首都哥本哈根登場，重要講者包括微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）、Google全球事務高級副總裁華克（Kent Walker）、美國前總統歐巴馬、歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）、美國國務院主管公民安全、民主與人權事務的國務次卿澤雅（Uzra Zeya）、白俄羅斯民主派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）等人。我國立委林昶佐受邀在10日「對抗中國威權之國會觀點」場次與烏干達、德國和印度等國會議員與談。

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王婉諭表示，由民主聯盟基金會（AOD）主辦的哥本哈根民主高峰會，其創辦宗旨就是希望串連全球民主陣營，持續深化民主發展，過去幾乎每年都會邀請全球政治領袖參與，台灣在今年首次以實體形式受邀參與。

而上月27日才剛從瑞士結束一週的第75屆世界衛生大會（WHA）立委視導團行程，隔離結束後隨即又轉往丹麥，王婉諭坦言，剛從瑞士返國又馬上飛丹麥，連續的長途飛行真的有點累，但是為了趁著立法院休會期間的寶貴時間進行國會外交，這樣重要的工作絕對是責無旁貸。

王婉諭強調，台灣作為民主陣營的一員，長期受到「惡鄰居」的文攻武嚇，已經有許多研究發現，在許多不實資訊、假新聞、甚至是惡意帶風向的背後，都有紅色滲透的可能性。而這些負面的言論環境發展，對於民主發展都是不可忽視的威脅。

王婉諭表示，期盼藉著這次機會，除了持續為台灣發聲，讓各國能更清楚了解台灣堅持自由、民主的精神。她也希望能夠與各國代表及丹麥政要深入交流，進一步了解各國如何持續推動民主深化，也衷心期盼這次參加民主高峰會，能收穫滿滿。

林昶佐表示，哥本哈根民主高峰會台灣代表團8日抵達丹麥，下飛機先拜訪了哥本哈根就業與融合市長路特肯（Jens-Kristian Lütken）。林昶佐以過去常到丹麥工作的經歷，與市長討論文化及新創產業與哥本哈根加深合作的可能，而其他委員也分別就教育、農業、綠能等議題與市長交換豐富的意見。

林昶佐指出，由於丹麥是世界第一個全面解禁的國家，市長樂觀期待世界進入後疫情時代的新常態後，能加強與台灣的合作。訪團也邀請市長未來能造訪台灣。

時代力量立委王婉諭表示，立院訪團已經抵達丹麥，立刻展開緊湊的拜會行程，首站前往哥本哈根市政廳拜會市長。（取自王婉諭臉書）

「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥，馬不停蹄展開拜會行程，第一站到哥本哈根市政廳拜會就業與融合市長路特肯。（取自立委林昶佐臉書）

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