會展基金會員工PTT造謠被懲處 柯文哲：不會把外網都斷掉

柯文哲出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

2022/06/08 18:43

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府近來爆發「網軍」風波，市府員工接連被爆出在上班時間利用北市府IP發文帶風向，其中台北市會展產業發展基金會（簡稱會展中心）林姓員工被記過2次、考績丙等。台北市長柯文哲表示，每個人要為自己的行為負責，不會說今天發生這件事，就把台北市電腦連結外網的都斷掉，若是上廁所或休息時間看個5分鐘，他也不會通通不准。

柯文哲今在北市疫情記者會指出，林姓員工的單位是會展中心是一個財團法人，不是北市府直接的公務機關，記2大過、考績丙等、沒年終，這是會展基金會自己決定的懲處，所以他看一看也沒講什麼，對於他們做的決定就尊重。

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柯文哲指出，他昨天在市政會議叫秘書長傳達，他還是相信每個人要為自己的行為負責，不會說今天發生這件事，就把台北市電腦連結外網的都斷掉，上班時間不能看臉書、Youtube，他不會幹這種事，認為每個人對自己行為負責就好。

柯文哲認為，不能說在網路上批評民進黨政府就是網軍，特別還是說什麼柯文哲的網軍，「拜託！哪有這麼厲害？」

柯文哲表示，這種事情他採取比較寬容態度，每個人要為自己行為負責，如果上班8小時有3小時在上網就太奇怪，但若是上廁所或休息時間看個5分鐘，他也不會通通不准。

有北市議員質疑把責任推給小蘿蔔頭，柯文哲回應，台北市政府沒有網軍，不是在網路上批評民進黨就是網軍，特別還說是柯文哲網軍，不要帶這種風向，他不接受。

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