邀羅智強加入團隊？ 張善政︰期待有這個機會

國民黨下屆桃園市長參選人張善政（左四）今天在同黨籍八德區市議員參選人楊朝偉（左三）、無黨籍八德區市議員參選人伍世文等人陪同下，展開八德區的請益之旅，當場獲贈十全十美「養生粽」。（記者陳恩惠攝）

2022/06/08 14:32

〔記者陳恩惠／桃園報導〕前行政院長張善政獲國民黨中央徵召參選下屆桃園市長後，馬不停蹄地啟動桃園市請益之旅，今天前往八德區前，先在一街之隔的桃園區八德龍山寺及閩台宮參香祈福，廟方鳴鼓敲鐘高規格接待，隨後步行至對街的八德區陸光四村與活動中心與各界座談，並向地方基層民眾、里長及意見領袖請益；雖然端午節剛過，社區媽媽特地親手包了十全十美的養生粽贈與，祝福張善政能高票當選，會後他持續拜訪八德地方重要人士，展現國民黨團結一心的氣勢。

針對前北市議員羅智強退出桃園市長選舉的「成全」，張善政則回應：「他用心良苦，我非常感謝他，我也很誠心的向他表達我的善意，希望將來有機會一起來打拚。」至於趙少康建議邀請羅智強加入團隊，張善政表示：「我覺得要尊重羅智強的意願，當然是很期待有這麼一個機會，但是羅智強的意願是最主要的決定因素，希望有這麼一天可以到來，尊重他。」

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張善政表示，上禮拜起勤走基層，每到一個地方感覺都非常溫暖，今天八德這邊更不例外，他常說「交朋友是長久的，選舉是一時的」，將來有機會絕對會常常回來這邊跟大家閒話家常；他提及，過去曾在桃園工作，12年讓他跟桃園結下很深的感情。當初要不是前總統馬英九徵召他到行政院擔任政務委員，要不然至今仍是繼續留在桃園。

他說，當年依依不捨地離開，現在有機會回來替桃園鄉親做事打拚，感覺非常溫暖，希望大家能全力支持，在年底把選票投給他，同時保證，不會讓大家失望，一定會讓大家覺得年底投的那一票是這輩子最值得驕傲的一票。

國民黨下屆桃園市長參選人張善政（右三）今在同黨籍八德區市議員參選人楊朝偉（右二）等人陪同下，到八德區展開請益之旅，行前先在八德龍山寺參香。（記者陳恩惠攝）

國民黨下屆桃園市長參選人張善政（右三）今在同黨籍八德區市議員參選人楊朝偉（右一）陪同下，到八德區展開請益之旅，行前在閩台宮參拜時，廟方鳴鼓敲鐘高規格接待。（記者陳恩惠攝）

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