是否憂心羅智強退黨參選？ 張善政表祝福、希望羅注意健康

國民黨桃園市長參選人張善政（前右五）今天前往蘆竹區南崁五福宮參拜，與五福宮主委陳宗賢（前右二）、黨籍市議員褚春來（前右六）、張桂綿（前右四）在廟前合影留念。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/06 11:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政桃園市請益之旅，今天抵達蘆竹區，一早他行程馬不停蹄，先前往拜會黨籍市議員張桂綿，隨後轉往蘆竹區南崁五福宮參拜，面對媒體問及是否憂心前台北市議員羅智強脫黨參選，張善政表示祝福，並提及羅智強還要繼續在桃園行腳，希望他注意身體健康，畢竟剛結束自主隔離。

張善政表示，今天來蘆竹的目的就是要勤走基層跟大家交朋友，準備替桃園打拼，遇上熱情選民在一旁高喊，「桃園鄉親需要你、是我們的榮幸」，張善政顯得相當開心，頻頻道謝。

請繼續往下閱讀...

針對媒體關切羅智強提出希望補正程序正義？張善政回應，「現階段就是做我的事，一旦答應徵召就努力向前，做好自己的本份，勤走基層跟在地鄉親交朋友，好好把選戰打好，是我唯一的目標」。至於是否會覺得在國民黨中常會已經通過、進行徵召，也算是一種程序？張善政重申，接受徵召就是努力向前，只看將來。

至於擔不擔心羅智強退黨參選？張善政表示「祝福他就是了」，由於羅智強還要繼續在桃園行腳，希望他注意身體健康，畢竟才剛結束自主隔離，請他多保重，「我對羅智強純粹是一片善意、好意」。針對桃園市議員詹江村昨開直播都在罵羅智強的看法？張善政則說，非常感謝詹江村的支持。

張善政說，這一路走來，從上禮拜到這禮拜，讓他感覺非常溫暖，不管是里長、議員都有出來相挺，非常感激，感覺非常溫暖。至於是否有得到桃園大頭或是知名人士的支持？張善政認為，不是知名不知名的問題，每一個人（桃園鄉親）都很重要，今天才第二個行程，就已經聽到很多地方對鄉親對於建設及施政的建議，非常受用。

針對羅智強在黨主席朱主席訪美時有新的反應，是否有跟朱立倫聯絡，張善政則表示，現在通訊這麼發達，朱主席隨時都有掌握國內的狀況，隨後在五福宮主委陳宗賢、同黨籍市議員褚春來、張桂綿及多位里長的陪同下參香祈福，隨後與桃園鄉親進行座談會請益。

促成此次參拜行程的褚春來表示，大家對張善政的學、經歷清楚，他不僅是博士，也在土木、經濟、教育等各領域涉略很深，任何方面表現傑出，且在當行政院長時民調滿意度最高，他認為，桃園市在發展、進步，需要了解地方的院長來加持，尤其蘆竹是桃園市發展的市中心，不僅有捷運藍線通過，也有捷運綠線興建中。

張桂綿也說，國民黨派的是院長級的市長候選人，未來對桃園市的規劃需要懂得經濟文化脈絡、地方區域差異的人，能有個具有遠瞻的市長是桃園的榮幸，且不是只有桃園市，包括台灣的經濟，甚至可以連結到國際經濟，需要的是真正有能力的人。

國民黨桃園市長參選人張善政（前左三）在五福宮主委陳宗賢、同黨籍市議員褚春來（前右二）、張桂綿（前左二）及多位里長的陪同下參香祈福。（記者魏瑾筠攝）

國民黨桃園市長參選人張善政在蘆竹區南崁五福宮，與桃園鄉親進行座談會請益。（記者魏瑾筠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法