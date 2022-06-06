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    羅智強退選 張善政：盼與「智強兄」攜手打造新桃園

    國民黨籍前台北市議員羅智強（右）晚間宣布退選桃園市長，獲國民黨中央提名參選的前行政院長張善政（左）深夜發文期盼與「智強兄」一起攜手打造新桃園。（取自張善政臉書）

    國民黨籍前台北市議員羅智強（右）晚間宣布退選桃園市長，獲國民黨中央提名參選的前行政院長張善政（左）深夜發文期盼與「智強兄」一起攜手打造新桃園。（取自張善政臉書）

    2022/06/06 23:36

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍前台北市議員羅智強晚間以劉若英的知名歌曲《成全》歌詞為引言，在臉書宣布退選下屆桃園市長；獲國民黨中央徵召參選的前行政院長張善政，深夜也在臉書發表逾百字文章表示向羅智強和所有珍愛桃園的好朋友喊話，期盼一起攜手打造新桃園。

    張善政發文依循慣例，以「智強兄」稱呼羅智強，他指出，這段時間深深感受到智強兄的努力以及與善政同樣對桃園深深的使命感。

    張善政表示，「往前走，我們處處碧海藍天；團結是改變桃園、改變台灣唯一的路，但是這條路還很漫長，這場戰役仍很艱辛。」最後，張善政期盼智強兄與所有珍愛桃園的好朋友，一起攜手打造新桃園。

    國民黨自上月中旬突襲徵召張善政參選以來，紛擾未平，早已請辭台北市議員並搬家到桃園的羅智強，近日仍動作頻頻，持續行走桃園，並頻頻放話呼籲張善政補足程序正義，還表示將提出三項建議，孰料羅智強在提出第一項後，即以「碰了張善政軟釘子」為由，不再提出第二、三項建議，甚至更傳出羅智強不排除退黨參選。

    然而在紛擾多日後，羅智強晚間以「成全」為題發文，並引用劉若英《成全》一曲的歌詞「成全了你的瀟灑與冒險、成全了我的碧海藍天」、「一個人的成全好過一群人的糾結」，宣布決定退出桃園市長選舉，並繼續行腳，為台灣人民祈福。

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