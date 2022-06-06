詹江村躺地打滾演「這不是肯德基」大酸羅智強是無賴

桃園市議員詹江村昨在直播時，直接躺地打滾，頻頻大喊「這不是肯德基、我要選市長、 我不要不分區立委、我不要、我不要，我只要選市長」諷刺前台北市議員羅智強。（取自詹江村直播）

2022/06/06 14:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍前台北市議員羅智強爭取參選桃園市長失利後，仍繼續行走桃園，但期間仍不斷放話盼能舉辦民調「補正程序」，豈料此舉引起同黨籍桃園市議員詹江村昨在直播時，一度躺地打滾，頻頻以經典廣告台詞「這不是肯德基」，嘲諷羅智強什麼都不要，就是只要選桃園市長，不客氣開嗆「羅智強就是無賴、就是個在地上打滾說這不是肯德基」！

人稱「村長」的詹江村，近日頻頻在臉書發文或是透過YouTube直播，發表對於國民黨桃園市長提名之亂的看法，昨天他在長達超過3小時的「羅智強不是韓國瑜，不要過度移情」的直播中，面對網友問及羅智強是否會退黨，詹江村回應羅智強把自己的路走絕了，但也堅定表示，羅智強絕對不會退黨，並砲轟羅「就是個無賴，就是在地上打滾這不是肯德基」。

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詹江村表示，這陣子很多人說羅智強是在要糖吃，但詹江村認為羅智強就是只要肯德基、就是只要選桃園市長，不給他肯德基、不給他選市長，「你猜他會怎樣？」話鋒一轉，詹江村直接躺地打滾，頻頻大喊「這不是肯德基、我要選市長、 我不要不分區立委、我不要、我不要，我只要選市長」，以此諷刺羅智強，逗樂觀看直播的民眾。

「羅智強就是在盧小小！」詹江村今天下午受訪表示，羅智強原本也是黨中央的人，在馬英九擔任黨主席期間，六都市長人選也是以徵召為主，他自己難道不清楚，各大政黨的六都市長人選，也通常都是徵召多於初選。

詹江村強調，徵召本來也就是程序的一環，認為黨中央一定是評估羅智強沒有勝選機會，最後才會徵召張善政，結果現在大家都看得出來，羅智強就是拗在那裡，要求舉辦初選，即便給他交換條件，他也不會接受。

反觀獲國民黨中央提名的參選人、前行政院長張善政，詹江村說，張善政目前在地方行走，出現萬人擁戴情況，而羅智強雖然網路聲量萬人響應，但真正陪他走路的就是只有幾個市議員候選人，如果有媒體報導就多走一點，沒有媒體到場就離開，張善政起步沒多久，民調馬上碾壓民進黨的可能參選人。

針對羅智強說自己在媒體民調拿到第一，詹江村更不客氣的直問當初做的民調題目是什麼？全台灣誰最會走路？「那一定是羅智強第一啊」！

至於同黨籍市議員前天召開記者會公布民調揭露，有近5成支持者反彈國民黨提名方式，詹江村也認為「這是因人設事民調，很明顯是針對張善政的陷阱民調」，如果換作是比較滿意一屆台北市議員都沒做完幹到一半來選桃園市長的羅智強，還是滿意沒有經過民調初選來選的張善政，看看反對的會有多少。

桃園市議員詹江村昨在直播時，直接躺地打滾，頻頻大喊「這不是肯德基、我要選市長、 我不要不分區立委、我不要、我不要，我只要選市長」諷刺前台北市議員羅智強。（取自詹江村直播）

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