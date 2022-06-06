張善政參拜南崁五福宮 獲贈「被蟲咬的地瓜葉」超開心

國民黨下屆桃園市長參選人張善政（左二）今至蘆竹區南崁五福宮參拜時，收到五福宮主委陳宗賢（右二）贈送的「被蟲咬過的地瓜葉」超開心。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/06 22:45

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨下屆桃園市長參選人張善政今至蘆竹區南崁五福宮參拜時，收到五福宮主委陳宗賢贈送「被蟲咬過的地瓜葉」，止不住興奮直呼這是好東西，他點出有蟲咬的地瓜葉代表沒有施農藥，更以地瓜葉比喻自己，「希望（大家）接受張善政也是好東西」！

張善政獲國民黨中央徵召參選下屆桃園市長後，馬不停蹄啟動桃園市請益之旅，今天他抵達蘆竹區行程馬不停蹄，先前往拜會黨籍市議員張桂綿，隨後轉往南崁五福宮，在陳宗賢、同黨籍市議員褚春來、張桂綿及多位里長的陪同下參香祈福，接著與桃園鄉親進行座談會請益，中午則在地方人士的公司與在地民眾進行「便當會」。

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作為東道主的陳宗賢送上「被蟲咬過的地瓜葉」給張善政，他表示，番薯以「扦插法」落地種植後，約6個月後就可以遍地結薯，他進一步表示，距離年底九合一選舉11月26日投票，也剩約6個月的時間，以此呼籲張善政要好好把握機會，積極拉攏認同他的民眾，這樣6個月後他的選舉也能「遍地結薯」，象徵能有豐收的好成果。

曾是國民黨員的陳宗賢對於羅智強動作頻頻，則是不客氣開砲直嗆，選舉是快快樂樂的事情，不解羅智強是在哭哭啼啼什麼東西？並接連以「尻穿後刣死皇帝」（意謂下屬對上屬不滿，只敢在背後批評，但於事無補）、「天地顛倒反」（意即天地上下顛倒，不合常理，指長幼無序等）台語俚語砲轟羅智強，火力十足。

有種植經驗的張善政拿到「被蟲咬過的地瓜葉」後如獲至寶，一語道出被蟲咬過的地瓜葉代表沒有撒農藥是好東西，自認「顢頇講話」（此為台語，意即講話笨拙）的他，更將地瓜葉比喻成自己，希望（大家）接受張善政也是好東西，引起台下一片掌聲。

國民黨桃園市長參選人張善政（前左三）今在南崁五福宮主委陳宗賢（前右三）、同黨籍市議員褚春來（前右二）、張桂綿（前左二）及多位里長的陪同下參香祈福。（記者魏瑾筠攝）

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