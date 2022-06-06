為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張善政參拜南崁五福宮 獲贈「被蟲咬的地瓜葉」超開心

    國民黨下屆桃園市長參選人張善政（左二）今至蘆竹區南崁五福宮參拜時，收到五福宮主委陳宗賢（右二）贈送的「被蟲咬過的地瓜葉」超開心。（記者魏瑾筠攝）

    國民黨下屆桃園市長參選人張善政（左二）今至蘆竹區南崁五福宮參拜時，收到五福宮主委陳宗賢（右二）贈送的「被蟲咬過的地瓜葉」超開心。（記者魏瑾筠攝）

    2022/06/06 22:45

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨下屆桃園市長參選人張善政今至蘆竹區南崁五福宮參拜時，收到五福宮主委陳宗賢贈送「被蟲咬過的地瓜葉」，止不住興奮直呼這是好東西，他點出有蟲咬的地瓜葉代表沒有施農藥，更以地瓜葉比喻自己，「希望（大家）接受張善政也是好東西」！

    張善政獲國民黨中央徵召參選下屆桃園市長後，馬不停蹄啟動桃園市請益之旅，今天他抵達蘆竹區行程馬不停蹄，先前往拜會黨籍市議員張桂綿，隨後轉往南崁五福宮，在陳宗賢、同黨籍市議員褚春來、張桂綿及多位里長的陪同下參香祈福，接著與桃園鄉親進行座談會請益，中午則在地方人士的公司與在地民眾進行「便當會」。

    作為東道主的陳宗賢送上「被蟲咬過的地瓜葉」給張善政，他表示，番薯以「扦插法」落地種植後，約6個月後就可以遍地結薯，他進一步表示，距離年底九合一選舉11月26日投票，也剩約6個月的時間，以此呼籲張善政要好好把握機會，積極拉攏認同他的民眾，這樣6個月後他的選舉也能「遍地結薯」，象徵能有豐收的好成果。

    曾是國民黨員的陳宗賢對於羅智強動作頻頻，則是不客氣開砲直嗆，選舉是快快樂樂的事情，不解羅智強是在哭哭啼啼什麼東西？並接連以「尻穿後刣死皇帝」（意謂下屬對上屬不滿，只敢在背後批評，但於事無補）、「天地顛倒反」（意即天地上下顛倒，不合常理，指長幼無序等）台語俚語砲轟羅智強，火力十足。

    有種植經驗的張善政拿到「被蟲咬過的地瓜葉」後如獲至寶，一語道出被蟲咬過的地瓜葉代表沒有撒農藥是好東西，自認「顢頇講話」（此為台語，意即講話笨拙）的他，更將地瓜葉比喻成自己，希望（大家）接受張善政也是好東西，引起台下一片掌聲。

    國民黨桃園市長參選人張善政（前左三）今在南崁五福宮主委陳宗賢（前右三）、同黨籍市議員褚春來（前右二）、張桂綿（前左二）及多位里長的陪同下參香祈福。（記者魏瑾筠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（前左三）今在南崁五福宮主委陳宗賢（前右三）、同黨籍市議員褚春來（前右二）、張桂綿（前左二）及多位里長的陪同下參香祈福。（記者魏瑾筠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    羅智強退選桃園市長 呂玉玲：我們都是桃園隊一起努力
    2022/06/06 22:41

    羅智強退選桃園市長 呂玉玲：我們都是桃園隊一起努力
    羅智強PO文「成全」 宣布退選桃園市長
    2022/06/06 19:29

    羅智強PO文「成全」 宣布退選桃園市長

    聯邦銀推美食乘車優惠最高10%
    張善政沒聽過要「換政」 國民黨聲明勿以訛傳訛
    2022/06/06 16:29

    張善政沒聽過要「換政」 國民黨聲明勿以訛傳訛
    詹江村躺地打滾演「這不是肯德基」大酸羅智強是無賴
    2022/06/06 14:52

    詹江村躺地打滾演「這不是肯德基」大酸羅智強是無賴

    嬰兒發燒怎麼辦？兒科醫師提出三對策
    是否憂心羅智強退黨參選？ 張善政表祝福、希望羅注意健康
    2022/06/06 11:56

    是否憂心羅智強退黨參選？ 張善政表祝福、希望羅注意健康
    「不提二策和三策」 羅智強：看到張善政臉書感覺應該是軟性拒絕
    2022/06/06 10:11

    「不提二策和三策」 羅智強：看到張善政臉書感覺應該是軟性拒絕
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播