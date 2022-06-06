殉職學官徐大鈞今火化 徐父：盼別給空軍太多壓力、調整飛行生學制

空軍少尉學官徐大鈞上月31日駕駛AT-3教練機單飛，不幸失事殉職，徐大鈞遺體今天火化。（資料照）

2022/06/06 17:37

〔記者方志賢／高雄報導〕空軍少尉學官徐大鈞上月31日駕駛AT-3教練機單飛，不幸失事殉職，徐大鈞遺體今天（6日）下午火化，總統蔡英文上午低調慰問家屬；徐大鈞父親徐百山事後表示，當面向總統提出2項建言，盼各界不要給空軍太多壓力，另希望能調整空軍官校飛行生學制，給學生更多充裕的受訓時間。

蔡英文今南下慰問家屬，但行程未公開，徐大鈞的遺體下午在父母、妹妹及親友送別下進行火化，徐大鈞父親徐百山事後接受媒體採訪。

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徐百山表示，他希望各界不要給空軍太大壓力，這一路以來，空軍處理事情都非常好、非常細膩，發生事情後，後續一定會承擔來自各方很大壓力，但他希望大家多一點寬容，因為沒有人願意這樣的事情發生。

徐百山指出，由於總統也在現場，他也針對空軍官校飛行生的受訓過程，在學制上應有所調整，向總統提出「不成熟的建議」，希望在學生受訓過程，能有更多充裕的時間。

對於外界質疑AT-3教練機太老舊，可能是造成失事的原因，徐父說，發生意外原因很多，教練機的維護，他相信也都很專業，不能每次發生事情，就把責任怪在飛機老舊，在國外有老舊飛機還在使用中，這事情是全面性的，不覺得是單一原因造成。

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