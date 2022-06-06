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    新北青年局施政成效遭質疑 議員酸「挖角下一個印度神童」

    新北市議員葉元之質疑青年局的施政成效，新北市長侯友宜（左二）表示，會持續努力，把事情做得更好。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員葉元之質疑青年局的施政成效，新北市長侯友宜（左二）表示，會持續努力，把事情做得更好。（記者賴筱桐攝）

    2022/06/06 13:39

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今年元旦成立青年局，屢遭議員質疑施政成效不彰，新北市議員葉元之今天質詢說，青年局官網及臉書資訊貧乏，內容一點都不吸引年輕人，唯一政績是推出「你是虎年蝦米款虎情人」心理測驗，他酸說，「乾脆教占星術，挖角下一個新北印度神童」。新北市長侯友宜表示，青年局應扮演溝通協調的角色，把事情做得更好。

    葉元之指出，他2年前要求經濟發展局推動板橋創力坊，本來承諾與中華電信合作，提供4層樓的創業空間，後來卻跳票，改為在板橋浮洲合宜住宅提供辦公室、店面或攤位，給予2年期租金優惠；他認為，青創者不一定要有場地，有些甚至是1人公司，只要有網路，到公共空間或咖啡廳作業即可，市府應提供資源、資金協助或法規輔導，幫助整合上下游、拓展業務。

    經濟發展局長何怡明表示，中華電信基地為超過50年的歷史建物，不適合再投入大筆修繕費用，目前板橋浮洲青創基地租金每坪150元，相對便宜，也協助業者召開座談會，了解營運碰到的難題，同時提供租金減免、輔導與課程資源共享，不限地域性。

    此外，葉元之表示，青年局網站及臉書資訊貧乏，官網公告感覺像公文複製貼上，無法吸引年輕人，倒是推出莫名其妙的心理測驗「你是虎年蝦米款虎情人」，宣稱可神準分析愛情觀與事業觀，他酸說，乾脆教導占星術，挖角下一個新北印度神童。

    侯友宜表示，青年局針對青年相關議題應該肩負協調、溝通的角色，不只是找到問題，也要解決問題，政策有賴需要各局處配合，才能順利推動，希望繼續努力，把事情做得更好。

    另外，葉元之提到，台灣邁入高齡化社會，長輩的需求更應該被重視，建議成立銀髮事務局。侯友宜說，這是未來的趨勢，目前社會局、勞工局等相關局處工作慢慢整合，將朝此方向研議。

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