向華府僑界喊話 朱立倫：國民黨不能被污衊成「反美」

國民黨主席朱立倫於大華府地區僑宴發表致辭演說。（國民黨提供）

2022/06/06 09:45

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美之行，到大華府地區參加僑宴。朱向僑界喊話，希望僑界成為國民黨最大助力，更強調，國民黨最熱愛民主自由，跟所有西方民主政黨走在一起，絕不能被民進黨污衊成「反美」和會「出賣台灣」。

朱立倫訪美之行，於美東時間6月5日晚間到大華府地區僑宴發表致辭演說。朱向僑界喊話，強調國民黨一定要爭氣，要站起來，不但年底選舉要贏，2024年要能夠重返執政，過程一定非常辛苦，但不會比總理創黨還要艱難，也不會比革命先烈創建中華民國時艱難。

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朱立倫說，回到華府地區，第一件事就是重新設置駐美代表處，不但國民黨重返華府，希望駐美代表處能夠真正的代表國民黨，代表中華民國的聲音，告訴全世界的朋友，國民黨永遠在美國，永遠在華府。

朱立倫也提到，希望僑界成為國民黨的志工和最大助力，把社會關係和資源連結到美國社會，讓大家聽到國民黨的聲音是最愛中華民國。

朱立倫指出，國民黨是最熱愛民主自由的政黨，跟所有西方民主政黨走在一起，堅定捍衛中華民國，守護民主自由，絕不能被民進黨 污衊成「反美」，是會「出賣台灣」的政黨，絕對沒有這回事。

朱立倫表示，他就任黨主席幾個月來，已增加6萬多位黨員，也號召年輕朋友加入國民黨，這次訪美，除了他與國民黨副主席夏立言、駐美代表黃介正外，每一位都是年輕人，他願意讓年輕人有更多機會在國民黨發展，國民黨能得到更多年輕人認同支持，未來才有希望。

對於年底大選，朱立倫指出，他會無私無我，努力地推出最好的候選人，過程中「要罵都罵我」，都批評他沒有關係，但他絕對是無私無我的爲年底的勝選努力﹔2024更要無私無我，讓國民黨最強的候選人能夠贏得勝選，這是他的目標。

朱立倫強調，今天的國民黨不能再有個人、有私心，民進黨已經完全清算國民黨所有的黨產、資源，查扣了所有帳戶，要靠決心和毅力，共同不怕苦不怕難，會聽到不同聲音，但是希望最後大家是團結在一起。（10:42更新）

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