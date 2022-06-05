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    首頁　>　政治

    台中發快篩貼盧秀燕貼紙 陳柏惟：只聽說花蓮王發米會這樣做

    台中市政府送快篩，上面卻刻意貼上盧秀燕市長的貼紙，前立委陳柏惟認為這是老派的做法，要貼也應該貼台中市民贈吧！（圖擷取自陳柏維臉書）

    台中市政府送快篩，上面卻刻意貼上盧秀燕市長的貼紙，前立委陳柏惟認為這是老派的做法，要貼也應該貼台中市民贈吧！（圖擷取自陳柏維臉書）

    2022/06/05 09:07

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市府針對2歲到12歲、和平區居民以及高風險的7大類人員發給兩劑快篩試劑，但被人發現，市府送的快篩試劑盒子上都貼了盧秀燕市長的貼紙，前立委陳柏惟在臉書發文表示，只聽說花蓮王發米會這樣做，防疫期間貼紙實在太old school（老派），何況錢是老百姓出的，要貼也應該貼台中市民贈吧！並認為會這樣做是覺得「這樣有票」，改善的方式就是就是讓他知道這樣沒票。

    台中市政府發給2歲到12歲，以及高風險7大類人員2劑免費快篩，但快篩上都貼上「台中市長盧秀燕關心您」等字樣，台灣基進前立委陳柏惟在臉書表示，政治的新舊時代，首長的面子是重要的分水嶺；重排場、好大喜功的剪綵、隨處可見的姓名，更甚者就是拿百姓的錢慷自己的慨，做自己的面子。防疫期間貼紙實在太old school（老派），在民主時代成長的我實在難以想像。

    陳柏惟並說，聽說花蓮王發米會這樣做，六都有人到處貼嗎？防疫期間是誰在貼這個，市長後援會嗎？還是國民黨幹部？並說買快篩的錢是百姓的，還是市長的？要貼也應胎是貼台中市民贈吧！

    陳柏惟說，一個組織是重視長官的面子還是重視基層的效率？時代在進步，政治也應該要進步，台中往前走或向後退，從小細節就看的出來。並強調，會這樣做是因為他們覺得「這樣有票」，改善的方式就是就是讓他知道這樣沒票，這都是民主選舉的意義。

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