小英扛紅隼反裝甲火箭被酸作秀 謝志偉一句話嗆爆

蔡總統2日前往海軍陸戰隊66旅慰勉部隊，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」。（資料照）

2022/06/04 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文2日視察海軍陸戰隊66旅，實際扛起5公斤的國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並提到「蠻好操作，也不會很重」，卻有部分人士嘲笑姿勢不對、作秀。對此，我駐德代表謝志偉反擊，「一整窩子扛不起的阿斗們，在笑一個扛得起紅隼火箭的人」。

總統蔡英文2日赴海軍陸戰隊六六旅，慰勉官兵辛勞，聽取官兵簡報裝備武器，蔡總統也實際扛起國造紅隼反裝甲火箭筒，除表示不會很重，並提到「我就在試它的重量，滿好操作的」，但遭部分人士酸說姿勢不對、作秀。對此，謝志偉今在臉書發文反擊，意有所指地諷刺「一整窩子扛不起的阿斗們，在笑一個扛得起紅隼火箭的人」。

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謝志偉話鋒一轉指出，自己前後兩次駐德至今已近8年，基本上不談「台獨」，過去至今他在德國的拜會、演講、訪問以及致詞等，只會説如：「台灣是個走過獨裁陰影而成為自由燈塔的民主國家，但卻又再度面臨另一個更大的獨裁政權及國家-中國的威脅。台灣的過去我們來不及決定，但是台灣的未來只有我們台灣人自己可以決定。我們不會放棄我們的民主成就，我們會捍衛我們的國土和價值。台灣是自由世界的一環，失去台灣，會是歐美價值及戰略聯盟承擔不起的損失。」

謝志偉說，他也應邀出席中國民運、西藏/圖博、維吾爾族、香港抗議中國的活動並致詞或演講時，這些場合上他不提「台獨」，只講「台灣作為一個華人世界唯一的民主國家，有義務、也有肩膀承擔和大家一起抵抗中國獨裁政權的威脅及迫害。」但奇怪的是，他從不提「台獨」，中國大使館卻向德國外交部抱怨/抗議他在德國「搞台獨」。

謝志偉進一步指出，今年德國執政三黨和最大反對黨聯合提案，在國會院會史無前例地通過「挺台參與世衞大會的決議」，他直言，中國很希望台灣照他們的想法「搞台獨」，「我們為什麼要聽他們的？」至於促統反獨者，他就「誰理你們啊！」

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