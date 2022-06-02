蔡總統比「讚」！國造T108輕型狙擊槍首次公開亮相

總統蔡英文提起T108輕型狙擊槍，感受槍枝重量。（記者吳書緯攝）

2022/06/02 17:58

〔記者吳書緯／桃園報導〕總統蔡英文今（2日）赴海軍陸戰隊六六旅，慰勉官兵辛勞，聽取官兵簡報裝備武器，蔡總統實際扛起國造紅隼反裝甲火箭筒、提起T108輕型狙擊槍瞭解武器構造；媒體詢問國造武器如何？蔡總統伸出大拇指比「讚」；這也是T108輕型狙擊槍首次對外公開亮相，展現陸戰隊在狙擊手裝備上的投資效果。

海陸六六旅今在下湖西營區陳展紅隼反裝甲火箭、標槍飛彈、雙聯裝刺針飛彈、T108輕型狙擊槍、各式夜視鏡等裝備向蔡總統介紹。當官兵介紹T108輕型狙擊槍時，蔡總統更是詢問狙擊槍是要如何擊發，也詢問狙擊槍是否要將槍抵在地上進行射擊，最後更是親自提槍感受重量與設計細節；一旁的海軍陸戰隊將領也輕聲跟蔡總統報告，陸戰隊步兵營的狙擊手配置細節。

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海軍陸戰隊今指出，T108輕型狙擊槍口徑為7.62公厘，由國軍軍備局205廠生產，是由T93狙擊槍研改製造而成，透過槍枝模組系統化，有效減輕槍枝重量，增加射距及精準度。

至於進一步的槍枝細節，根據海軍陸戰隊所提供的資料，T108輕型狙擊槍從槍托到槍口的長度為119公分、槍全長140公分（含滅音管）、重量6.39公斤、有效射程1000公尺、初速792公尺／秒、膛線為5條右旋、給彈方式為彈夾給彈（10發）、閉鎖方式為「手動槍機閉鎖式」。

今天所陳展的T108狙擊槍是使用美國「Nightforce」公司所生產的狙擊鏡，並附有Tactical Tough的狙擊鏡防塵蓋；槍管前端的滅音器亦刻有生產序號與部件名稱，腳架與槍托都是可調式。

海軍陸戰隊今像蔡總統介紹T108輕型狙擊槍，也是該款狙擊槍首次公開亮相。（記者吳書緯攝）

T108狙擊槍是使用美國「Nightforce」公司所生產的狙擊鏡。（記者吳書緯攝）

T108輕型狙擊槍的槍機、狙擊鏡特寫。（記者吳書緯攝）

T108狙擊槍的槍身序號及彈匣。（記者吳書緯攝）

總統蔡英文在聽取陸戰隊官兵介紹時，也對槍托的貼篩板、可調式槍托感到興趣，也特別伸手觸觸碰感受。（記者吳書緯攝）

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