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    蔡總統視察陸戰隊六六旅 親扛紅隼反裝甲火箭：蠻好操作的

    蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」（記者吳書緯攝）

    蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」（記者吳書緯攝）

    2022/06/02 10:08

    〔記者吳書緯／桃園報導〕端午節將至，總統蔡英文今日慰勉國軍北部地區部隊；蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，記者詢問蔡總統會不會覺得重，蔡總統表示不會，並提到「我就在試它的重量，蠻好操作的」，隨後更親自提起國造T108輕型狙擊槍，瞭解狙擊槍的構造。

    蔡總統今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往海軍陸戰隊六六旅慰勉部隊，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備之辛勞。六六旅陳展紅隼反裝甲火箭、標槍飛彈、雙聯裝刺針飛彈、T108輕型狙擊槍、各式夜視鏡等裝備向蔡總統介紹。

    蔡總統在聽取官兵簡介紅隼反裝甲火箭後，仔細詢問如何操作與發射，隨後更是出乎眾人意料之外，親自提起未含實彈的火箭筒上肩，並向官兵再度仔細詢問要如何使用以及發射方式，更親自體驗操作方式；媒體這時詢問總統會不會覺得重，蔡總統先說「不會」，更表示「我就在試它的重量，蠻好操作的」。

    緊接著陸戰隊士官代表介紹標槍飛彈，女兵與男兵的發射組更是在蔡總統面前實際演練操作，並特別提及在此次烏俄戰爭中，是烏克蘭軍隊成功對抗俄軍裝甲部隊的利器；媒體這時候想「拱」蔡總統親自操作標槍飛彈，蔡總統笑著說，「這21公斤，已經有女兵操作過了」。

    隨後，陸戰隊官兵介紹國造T108輕型狙擊槍時，蔡總統更是仔細詢問狙擊槍是如何擊發，也詢問是否都是需要將槍抵在地上進行狙擊，隨後也親自拿起狙擊槍詢問細節，並感受重量。

    蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」（記者吳書緯攝）

    蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」（記者吳書緯攝）

    蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」（記者吳書緯攝）

    蔡總統在海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起國造紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」（記者吳書緯攝）

    蔡總統今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往海軍陸戰隊六六旅慰勉部隊官兵。六六旅陳展紅隼反裝甲火箭、標槍飛彈、雙聯裝刺針飛彈、T108輕型狙擊槍、各式夜視鏡等裝備。（記者吳書緯攝）

    蔡總統今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往海軍陸戰隊六六旅慰勉部隊官兵。六六旅陳展紅隼反裝甲火箭、標槍飛彈、雙聯裝刺針飛彈、T108輕型狙擊槍、各式夜視鏡等裝備。（記者吳書緯攝）

    蔡總統今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往海軍陸戰隊六六旅慰勉部隊官兵。六六旅陳展紅隼反裝甲火箭、標槍飛彈、雙聯裝刺針飛彈、T108輕型狙擊槍、各式夜視鏡等裝備。（記者吳書緯攝）

    蔡總統今在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下，前往海軍陸戰隊六六旅慰勉部隊官兵。六六旅陳展紅隼反裝甲火箭、標槍飛彈、雙聯裝刺針飛彈、T108輕型狙擊槍、各式夜視鏡等裝備。（記者吳書緯攝）

    蔡總統親自提起國造T108輕型狙擊槍，瞭解狙擊槍的構造。（記者吳書緯攝）

    蔡總統親自提起國造T108輕型狙擊槍，瞭解狙擊槍的構造。（記者吳書緯攝）

    蔡總統親自提起國造T108輕型狙擊槍，瞭解狙擊槍的構造。（記者吳書緯攝）

    蔡總統親自提起國造T108輕型狙擊槍，瞭解狙擊槍的構造。（記者吳書緯攝）

    （記者吳書緯攝）

    （記者吳書緯攝）

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