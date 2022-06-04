勸馬英九「別舔了」 林俊憲酸爆：選在這天對面看不到

林俊憲說，馬英九利用六四為獨裁者擦脂抹粉，精神錯亂到這種程度實在悲哀。（資料照）

2022/06/04 18:18

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九今（4）日稱讚中國國家主席習近平談及的「民主」，有助於建立法治社會的正確方向，他還批評民進黨政府讓台灣墮入「不自由的民主」。對此，民進黨立委林俊憲奉勸「別舔了」，選在這個中國日曆上消失的日子，舔了對面也看不到。

林俊憲透過臉書表示，今天是六四事件33週年，對於中國近代史是個非常重要的日子，很遺憾，發生的國家自己卻無法紀念，就連往年都會舉行晚會的香港也在國安法威脅下停辦，只剩台灣或海外華人有辦法發聲。

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「中國的全面噤聲固然讓人遺憾，但更遺憾的是，居然有人利用台灣這樣自由的環境反過來歌頌悲劇的始作俑者」，林俊憲感嘆，馬英九利用六四為獨裁者擦脂抹粉，精神錯亂到這種程度實在悲哀。

林俊憲說，馬英九喜歡歌頌對岸不是不行，畢竟這幾年來類似的行為可沒少過，大家都習慣了，但問題是你選在這個中國日曆上消失的日子，有舔跟沒舔一樣，何苦呢？台灣人把你當笑話看，中國人根本不知道你說過這些話，就是個不甘寂寞的人自言自語罷了。

林俊憲也強調，1989年和1991年發生在兩岸的兩場學運，徹底改變了歷史的軌跡，自此漸行漸遠，有人卻拿這個兩岸分道揚鑣的歷史事件鼓吹中國正在走「正確方向」，但正確與否不是台灣人說了算先問問當年在廣場上的那些學生做何感想吧。

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