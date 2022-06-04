民進黨斥馬英九：勿藉六四博取聲量 捧中共專制批台灣民主

民進黨批評，馬英九為了政治操作與博取聲量，誤導大眾視聽、還諂媚習近平。（資料照）

2022/06/04 16:50

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九今（4）日稱台灣墮入「不自由的民主」，並讚揚中國國家主席習近平走在民主人權法治的「正確方向」。民進黨回應，馬英九為政治操作與博取聲量，誤導大眾視聽、批評台灣民主，還諂媚習近平，不僅貽笑國際，也恐讓目前正在訪美的朱立倫無地自容。

民進黨指出，台灣歷經艱辛的民主化與民主鞏固歷程，不僅建構自由民主的生活方式，也以法治具體落實人權的保障。馬英九作為台灣前民選總統，理應對自由民主等普世價值有深刻瞭解，卻一再為了政治操作與博取聲量，誤導大眾視聽、批評台灣民主，諂媚習近平，其言論不僅貽笑國際，也恐讓目前正在訪美的朱立倫無地自容。

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關於馬英九所謂「不自由的民主」，民進黨反駁，政治學者有明確的定義與解釋，無論如何都不會包括台灣。今年2月，經濟學人智庫（EIU）公布全球民主指數顯示，台灣排名第8，不僅高居亞洲之冠，也優於歐美等民主大國。顯見，台灣民主體制受到國際高度肯定；而馬英九胡亂發表言論，批判台灣民主，更充分體現台灣高度的自由民主。

民進黨說，民主的意涵與真諦在於人民主權、法治精神與保障基本權利；不禁要質問馬英九，讚揚習近平的專制是「建立正確方向」，卻無視中共戕害新疆、香港、西藏人權，原來這才是你眼中的民主？「馬英九一言一行如此和國際現實脫節、對中共體制充滿幻想的說法，令人難以恭維」。

民進黨也強調，民主制度與國家主權相同，絕無「各表」或模糊的空間。作為前總統，不應基於個人意識形態，以言論自由傷害台灣得來不易的民主制度，也不應該以毫無政治學與人權觀念的發言誤導國際與國人，任何發言皆應三思而後行，以保身為前總統的格調和聲譽。

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