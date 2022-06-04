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    首頁　>　政治

    張善政空降選桃園 藍議員公布民調近5成支持者反彈

    國民黨桃園市議員梁為超（中）、涂權吉（左）、徐玉樹（右）今召開記者會公布民調結果。（記者許倬勛攝）

    國民黨桃園市議員梁為超（中）、涂權吉（左）、徐玉樹（右）今召開記者會公布民調結果。（記者許倬勛攝）

    2022/06/04 15:56

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長提名紛擾不斷，藍營市議員梁為超、涂權吉、徐玉樹今天召開記者會公布民調，數據顯示前行政院長張善政無論對上衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，其勝負誤差都與羅智強相仿，認為張整合不力，呼籲張善政務必向羅智強、立委呂玉玲請益。

    梁為超自掏腰包委託艾普羅民調公司舉辦民調，今天在服務處召開記者會公開數據，張善政若對決陳時中，張以26．2%輸給陳27．5；對林智堅則以26．7贏過25%；對鄭運鵬則是27．5%比20．5%。而由羅智強對上陳時中則是25．1%比27%；與鄭運鵬相比則是25．6%比20．4%；對林智堅則是24．5%比25．4%。

    梁為超說，另項問題是「您是否滿意國民黨提名方式」，其中不支持有26．2％、非常不支持22．8％，數字會說話，顯然黨中央的突襲式徵召讓支持者強烈反彈，「程序正義」的重要性不言而喻，若無法縫合傷口，勢必衝擊年底選情。

    徐玉樹說，這份民調日期為5月30日到6月1日，期間羅智強已確定參選無望，但與張善政對上民進黨各潛在候選人的數據相差無幾，證明軍心未定，況且若無法獲得羅智強、呂玉玲及議長邱奕勝的支持，根本談不上整合，前途堪憂。

    涂權吉則認為張善政的首要課題是整合羅智強，羅的爆發力強、又有高知名度，一加一的力量肯定比單打獨鬥強。

    「並非刻意唱衰」，梁為超說，不論桃園、中央都是由民進黨執政，坐擁龐大行政資源，此役肯定艱辛，辦理民調旨在呼籲張善政必須凝聚力量、深刻反省。

    梁為超公布民調結果，數據顯示藍營支持者對於「空降」張善政感到不滿。（記者許倬勛攝）

    梁為超公布民調結果，數據顯示藍營支持者對於「空降」張善政感到不滿。（記者許倬勛攝）

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