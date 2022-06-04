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    蔡其昌陣營爆快篩被要求貼上「盧秀燕」3字 中市府：代表對民眾關懷

    蔡其昌發言人陳世凱指中市府送快篩劑，卻要求送出去的快篩試劑都貼上「盧秀燕」的貼紙。（翻攝陳世凱臉書）

    蔡其昌發言人陳世凱指中市府送快篩劑，卻要求送出去的快篩試劑都貼上「盧秀燕」的貼紙。（翻攝陳世凱臉書）

    2022/06/04 13:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長選戰開打！民進黨台中市長參選人蔡其昌發言人陳世凱今天在臉書PO文指出，他收到很多第一線人員投訴，市長盧秀燕日前宣布送快篩，卻要求送出去的快篩試劑都貼上「盧秀燕」的貼紙，簡直把人民公帑運用到最極致。

    台中市政府表示，此波快篩試劑皆為台中市政府購買配發，疫情當前，市民難免感到不安，市長以大家長身分祝福大家身體健康、闔家平安，意在讓市民朋友感到溫暖與支持，其他縣市不分黨派亦有類似措施。

    市府強調，「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，民間對快篩試劑需求量大增，除了市府推出「溫暖助防疫」計畫已累積展開四階段，針對弱勢、防疫第一線、基層防疫、高風險族群等人員發送快篩，另中央也宣布發送快篩給特定人員，不分中央、地方都努力防疫，貼上貼紙也是代表市府對市民的關懷。

    陳世凱指出，昨天接獲第一線人員投訴，市政府要贈送給2至12歲幼童及原住民快篩劑，但卻要求第一線人員要貼上「盧秀燕」的貼紙。

    陳世凱質疑，這是盧市長還是誰要求的？還是要告訴他「我們以前都這樣」？批市府無時無刻都進行造神運動。

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