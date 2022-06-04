藍營中市中西區只提1席 陳駿霖稱顧全大局不會脫黨參選

國民黨中市黨部在中西區只提名1席，引發基層反彈，有意參選的陳駿霖表示顧全大局，不會脫黨參選。（陳駿霖提供）

2022/06/04 12:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中西區市議員應選3席，國民黨中市黨部日前決定中西區只提名1席，引發基層質疑，認為以往就是提名2席，而且國民黨的選票足夠當選2席，國民黨舉動，無異將其中一席次拱手讓給民進黨；對此，積極爭取出線的西區前公平里長陳駿霖表示，以大局為重，他不會脫黨參選，但是請黨要給基層說清楚，為何只提1席。

國民黨市黨部主委林敏霖無奈的表示，他也認為應提2席，但是有地方人士分析無黨籍的西區公民里長林京玲也要參選，因此國民黨提名1席較為安全。

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本屆台中市中西區的市議員選舉，國民黨的張彥彤以16043票獲第一名，民進黨的江肇國15427第二名，黃守達為13198票搶下第三席，而落選頭為前公平里長陳駿霖10517票。

國民黨日前宣佈中西區只提名一席，引發基層反彈，基層認為，張彥彤與陳駿霖兩人票加起來2萬6560票，而且陳駿霖得票數也有達萬，遠甩第5名，加上陳駿霖4年下來更深耕基層，因此只要努力一點，是可以跟民進黨一搏的，國民黨有可能如同以往，搶下2席，如今只提名1席，如同自動繳械，黨部非常不可取。

對此，陳駿霖無奈的說，為顧全大局，只能接受，他不會脫黨參選，但希望黨部能把為何歷屆都提名2席的情形下，今年卻只提1席，好釋基層疑惑。

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