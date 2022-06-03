避談林佳龍、端午連假勤跑中正萬華 蔣萬安笑：最愛北部粽

國民黨立委蔣萬安勤跑行程，發送防疫物資給醫護，並參加中山區朱園里端午節活動。（蔣萬安辦公室提供）

2022/06/03 15:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2022台北市長選舉將在年底登場，國民黨提名立委蔣萬安參選，民進黨人選未定，有意爭取的交通部前部長林佳龍繼上月發布首都圈12大願景，今日再拋出解決北市塞車交通政策，蔣萬安在端午連假勤跑行程，還笑說自己最愛是粒粒分明且香味十足的北部粽。

蔣萬安今日上午與國民黨中正萬華區北市議員應曉薇前往北市聯合醫院和平院區，發送「希望餐」關懷第一線醫護人員，下午則到中山區朱園里參加端午節活動，並接受媒體聯訪。南北粽向來是端午熱門話題，蔣萬安笑說，他喜歡北部粽，因為粒粒分明而且非常香，有五花肉、蝦米等餡料，南部粽經過水煮，口感不一樣，每個人個有所好，他個人最愛北部粽。

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媒體問連日來送餐挺醫護，是否擔心自己在防疫議題上被邊緣化，蔣萬安對此表示，去年疫情警戒升3級的時候，他就發起了為醫護籌措愛心餐，也籌措防疫物資，支援前線，今年疫情再起，仍匯集社會上愛心店家提供餐點，希望能夠將愛心送到醫護手上。

北市副市長黃珊珊假日也在中正區跑行程，互別苗頭？蔣萬安說，很多的行程很早就安排好了，包括送餐給醫護、籌措物資，還有地方持續辦理的免費法律諮詢，以及因應疫情在萬華區提供的心理諮詢服務，都是希望能夠給民眾最好的服務，持續傾聽大家的心聲跟意見。

蔣萬安強調，疫情當下非常需要防疫物資，他籌措提供這類資源，對他來說，每一區都是他努力耕耘的重要的地區，未來大家一起努力，安然度過這波疫情，以及對後疫情時代的各項挑戰。

媒體提到林佳龍積極跑基層，又提出北市交通政策，對此蔣萬安說，未來台北市政的規畫都有相關藍圖，真正反應民眾的心聲與想法，為民眾解決問題，接下來會公布讓大家看到。媒體追問，未來選市長對手會不會從衛福部長陳時中變成林佳龍？蔣避談，僅表示民進黨內部的事，他不多做評論。

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