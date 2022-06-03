美國務院台美簡報放回「不支持台獨」 再度強調捍衛台灣決心

美國國務院總部。（法新社資料照）

2022/06/03 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在上個月5日時，曾修改一份描述美台關係的簡報，刪去「不支持台灣獨立」等措辭，事後美國國務院強調，美方基本政策沒有改變，並於上個月28日再度修改簡報內容，放回「不支持台灣獨立」的論述，另也提到：「我們將維持能力，對抗任何想要透過武力或其他手段，危及台灣安全、社會與經濟體系的行為」。

上個月5日，美國國務院修改美台關係現況描述清單，與2018年8月31日發布的版本相比，5日的修改版大量刪除跟中國相關的措辭，像是拿掉「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」等語句。

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美方此舉引發外界討論，對此美國務院發言人普萊斯（Ned Price）上個月12日表示，美國對台政策沒有改變，致力於遵守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一中政策，且不支持台灣獨立。

上月28日，美國國務院再度更新簡報內容，內容中出現「我們反對任何一方單方面改變現狀」，並放回「我們不支持台灣獨立，期待兩岸之間的分歧能和平解決」等說法。

新版指出，美國對台政策已經橫貫多屆政府，並於內容中表示，台海的穩定和和平，符合美國的利益，美國根據對台相關法案，提供國防項目與服務，讓台灣能維持自我保護能力，另外還提到：「我們將維持能力，對抗任何想要透過武力或其他手段，危及台灣安全、社會與經濟體系的行為」。

美國務院簡報又放回不支持台灣獨立的語句。（圖翻攝自美國務院網站）

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