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    籲黨中央速決定澎縣長人選 楊曜︰發揮母雞帶小雞效應揮全壘打

    民進黨澎湖縣黨部舉行公職人員提名推薦會，希望年底擊出漂亮全壘打。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部舉行公職人員提名推薦會，希望年底擊出漂亮全壘打。（記者劉禹慶攝）

    2022/06/02 13:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨澎湖縣黨部今在烏崁新社區活動中心，舉行公職提名推薦會暨新卸任主委交接典禮，但縣長龍頭人選仍懸而未決。綠營澎湖精神領袖立委楊曜呼籲黨中央盡速決定人選，發揮母雞帶小雞的效果，並5度重申無意願投入縣長選戰。

    今日綠營提名推薦會，包括馬公市長被提名人黃健忠、第一選區縣議員被提名人呂黃春金、蘇育德、盧長在、第二選區縣議員被提名人蔡清續、市民代表被提名人謝佑康、吳鴻任、吳武宗等人都到場；除了立委楊曜前往加油打氣外，表態角逐綠營縣長提名的前縣長陳光復、縣議員陳慧玲也出席，會中也舉行新卸任主委交接，由盧長在交棒給顏家康。

    由於年底澎湖五合一選舉，綠營各類公職人員都提名完成，已就戰鬥位置，卻獨缺最重要的母雞縣長人選遲遲未決，因此立委楊曜呼籲民進黨中央黨部應儘速啟動縣長的徵召程序，以利整體選戰佈局，並打一場政黨對決的團體戰，目前整個民進黨澎湖縣黨部已進入備戰狀態，團結迎戰年底的地方大選，不但縣長一戰要重返執政，所有提名更要力拼全壘打。

    根據外傳澎湖縣長綠營提名遲遲未決，始終是黨中央認為立委楊曜才是最強王牌，希望直接徵召楊曜，披掛綠營戰袍出征澎湖縣長寶座，但楊曜第5度重申從來沒有參與縣長選舉的規劃！將續留立法院，為澎湖建設爭取中央經費補助，但願意擔任選舉推手，輔選黨提名各類公職人員。

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