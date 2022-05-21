國民黨苗栗縣長人選達成共識？ 鍾東錦回應留伏筆

苗栗縣地方網路社群流傳有苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、徐志榮簽名的連署推薦書，建議共推前水利會長謝福弘代表國民黨參選下屆苗栗縣長。（記者彭健禮翻攝）

2022/05/21 18:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗縣長國民黨選情持續變化，爭取參選的議長鍾東錦遭爆出過往「江湖歲月」，立委徐志榮又多次表達無意參選後，近日地方傳出醞釀連署推薦前水利會長謝福弘代表藍營參選縣長，包括縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮都簽名推薦。謝福弘今天證實說，地方已有共識；但鍾東錦仍留有伏筆，他回應，「下週將決定是否參選！」

苗栗縣地方網路社群昨天起流傳一張有苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、徐志榮簽名的連署推薦書，內容為建議共推前水利會長謝福弘代表國民黨參選下屆苗栗縣長。

請繼續往下閱讀...

謝福弘受訪指出，關於國民黨下屆苗栗縣長提名人選，黨中央目前尚未定案，但是議長鍾東錦鑒於桃園市長提名一事，致使中央與地方陷入紛爭，非常憂心。

謝福弘說，鍾東錦為了國民黨於苗栗縣勝選，犧牲委屈，積極與地方大老商討，終於取得共識，為了加速藍軍的整合，所以有此連署動作。而連署的目的，是為了讓中央了解，雖他的知名度低，但在各鄉鎮長、縣議員及農會的通力合作下，絕對能夠打贏這場選戰。

鍾東錦則說，這張連署推薦書上，縣長和2位立委的簽名筆跡是真的，但這張連署推薦書並非縣黨部發起，縣黨部的尚在作業中。他會於下週做出決定，宣布是否參選。

長久以來，苗栗縣政治板塊藍大於綠，國民黨籍縣長徐耀昌已連任，下屆縣長人選評估有徐志榮、鍾東錦、謝福弘3人，其中又以議長鍾東錦最積極，但他遭人向黨中央爆料有「殺人」、「強姦」前科，被迫召開記者會說明，也讓黨中央提名態度更趨保守。

外傳徐志榮是黨中央最屬意人選，但他再三表達沒有意願。而謝福弘一貫維持「不主動、不爭取、不內訌」的態度，但也強調若國民黨需要，他願為黨全力付出，隨時可戰。

前水利會長謝福弘。（資料照）

鍾東錦說，他會於下週做出決定，宣布是否參選。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法