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    首頁　>　政治

    拚提名參選澎湖縣長 陳雙全、陳慧玲破釜沉舟

    民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲爭取縣長大位，表態絕無回頭路。（陳慧玲提供）

    民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲爭取縣長大位，表態絕無回頭路。（陳慧玲提供）

    2022/04/29 20:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長選戰侯藍綠人選至今未決，但都有人表態破釜沉舟意願，國民黨籍副議長陳雙全若未獲提名，將交棒給兒子參選議員；綠營議員陳慧玲也發表絕不回頭聲明，世代交替，若未獲徵召，由市代挑戰議員的蘇育德接棒。

    澎湖縣長賴峰偉連任之路受到副議長陳雙全強力挑戰，要求民調決定提名人選，陳雙全早已表態，若未獲提名就退出政壇，由兒子接棒參選議員，破釜沉舟向中央及選民展現強烈企圖心。

    綠營前縣長陳光復東山再起之路，也有黨內議員陳慧玲挑戰。陳慧玲說，宣布爭取民進黨縣長提名之初，她就說過，「身為民進黨黨員，受到黨的栽培，爭取提名絕對會遵循黨內機制，如未能獲得徵召，將全力支持被提名的黨內同志」。但絕無回頭路，不接受安排其他職務。

    陳慧玲說，年底大選澎湖民進黨人才輩出，民主新血輪已各就各位展開拚戰，參與地方公共事務的熱情有了傳承的動能。她長年為黨內同志抬轎助選、勤跑基層，地方經驗豐富，擔任民代問政認真專業，在民進黨政治世代傳承的年輕化戰略目標下，有絕對的信心能獲得縣長提名。陳慧玲已成立競選辦公室，民進黨澎湖縣黨部第4、5類公職黨內提名登記已截止，依照原先規劃並未登記，再度宣示決心。

    國民黨籍澎湖縣議會副議長陳雙全挑戰現任縣長賴峰偉，破釜沉舟。（陳雙全提供）

    國民黨籍澎湖縣議會副議長陳雙全挑戰現任縣長賴峰偉，破釜沉舟。（陳雙全提供）

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