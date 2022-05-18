2022縣市長選舉》國民黨今擬提名徐榛蔚、饒慶鈴、賴峰偉競選連任

花蓮縣長徐榛蔚（資料照）

2022/05/18 11:29

〔記者施曉光／台北報導〕由於國民黨主席朱立倫將於6月2日啟程訪美，連同在美停留及返台後居家隔離時間，前後長達約20天，黨中央規劃除桃園市、新竹市、高雄市、嘉義縣等較為棘手，尚待綠營出牌的不確定縣市，留待朱訪美返國後再提名，以及新北市、台中市等兩張藍營執政王牌，要留到最後當壓箱底，本月底前最後兩個中常會將加快提名其他縣市，包括今天下午可望提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉等連任縣市長，已有特定人選的非執政縣市如台北市、基隆市，以及提名新人的執政地區南投縣，則安排在25日完成提名。

國民黨台北市長人選已確定提名立委蔣萬安，基隆市長要提名前立委謝國樑，南投縣長則提名立委許淑華，至於苗栗縣、連江縣等兩個國民黨執政選區，黨中央則會尊重並等待地方協調結果，其中苗栗縣傳出朱立倫已鎖定立委徐志榮。

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而被視為兩張王牌的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，則會留到最後當壓箱底，待所有縣市都完成提名後，國民黨規劃8、9月間在北部或中部召開全代會誓師造勢。

面對外界批評國民黨提名太慢，譏諷「佛系提名」，黨內人士表示，到目前為止，國民黨已提名縣市遠比民進黨多且快，民進黨到現在還搞不定北三都人選，國民黨雖然有少數地方懸而未決，但整體而言是穩健的，不解外界為何有此說法。

台東縣長饒慶鈴。（資料照）

澎湖縣長賴峰偉（資料照，澎湖縣政府提供）

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