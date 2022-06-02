陸客來台掛零！ 中國人入境去年僅剩1.3萬人

官方統計資料顯示，在疫情爆發前，2019年有268萬多名中國人入境，去年僅剩下1萬3千多人，多數為居留、定居，中國觀光客來台人數完全掛零。（外電資料照）

2022/06/02 10:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自2020年爆發以來，受限於邊境管制措施影響，中國人來台入境人數大幅下滑。官方統計資料顯示，在疫情爆發前，2019年有268萬多名中國人入境，去年僅剩下1萬3千多人，多數為居留、定居，中國觀光客來台人數完全掛零。

根據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，中國人入境須先取得台灣簽證許可，目前區分為「社會交流」、「專業交流」、「商務交流」、「醫療服務交流」、「觀光」五大事由。

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統計顯示，2021年以「社會交流」名義來台的中國人，合計1484人，其中包括探親153人、中配團聚1284人、奔喪或運回遺骸骨灰47人、兩岸會談等社會交流活動0人、專案許可0人，較2019年6萬6717人大幅減少。

「專業交流」方面，2021年合計73人。據透露，以宗教教義研修事由來台僅13人，有些是被中共迫害的藏傳佛教僧人，政府特准入境參加活動；其餘事由為航空駐點人員25人、中媒駐點採訪15人、投資經營管理9人、駐台機構人員4人、專案許可4人、協助體育國家代表隊培訓2人、短期專業交流1人，較2019年9萬994人，來台人數呈現下滑。

至於「商務交流」可分成「演講」、「商務研習、受訓」、「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」、「短期商務活動交流」、「隨（同）行及專案許可」六類，去年合計888人來台。較疫情發生之前，每年有10萬名中國商務人士來台相比，入境人數懸殊。此外，基於防疫與經濟兼顧，政府於今年3月調整中國商務人士入境措施，來台從事商務履約、跨國企業內部調動服務二類，已可申請來台。

在「醫療服務交流」方面，去年僅核准110名中國人來台，包含就醫56人、隨行照料54人，健檢醫美及專案許可均掛零，較2019年4萬1千多人驟減。

另外，中共自2019年宣布，該年8月1日起暫停47個城市中國人民來台自由行，隨後陸續限縮團客來台。觀光局資料顯示，2019年有190萬3705中國觀光客來台，去年受邊境管制及政治因素，個人旅遊、第一、二、三類觀光均掛零，沒有中國觀光客入境。

熟稔移民事務人士表示，為避免疫情隨人員移動擴散，政府2020年2月起管控兩岸人員流動，陸續實施調整中國人士來台、協調交通兩岸海空運停航或縮減航點、協調金馬暫停小三通客運，降低人員跨境移動的風險。

他指出，在邊境管理部分，因全球疫情嚴峻，為避免境外移入病例增加台灣的檢疫防疫量能及醫療資源負擔，相關部會將持續蒐集中國各地疫情及管制資訊，提供給指揮中心納入整體防疫政策參考。

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