中國若封鎖台灣領空 英權威智庫︰歐洲應徵用民用貨機運輸物資

英國智庫認為，歐洲在政治、軍事和經濟方面都能有能力助台抵禦中國威脅。圖為「在台立陶宛協會」（Lithuanian Community in Taiwan Association）會長歐淑娜（Ausra Andriuskaite）。（法新社檔案照）

2022/04/04 19:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）3月30日發表37頁的「台海兩岸穩定與歐洲安全」研究報告，指歐洲國家開始意識到，兩岸危機對歐洲政治、安全和經濟有「直接」影響，原本在21世紀初僅視台灣為台海的「麻煩製造者」，近年卻逐漸認同台灣是「志同道合的夥伴」，同時也明白當中國不斷企圖改變現狀，歐洲必須有不同的對台策略，因此從政治、經濟和軍事等3大面向提出建言，包括萬一中國對台發動空中封鎖，歐洲可徵用民用貨機對台緊急運輸物資。

首先，在政治方面，歐洲大多數國家仍堅持「一個中國」政策，僅口頭上支持台灣，卻不願付諸行動改善與台灣關係，但這僅是延緩歐中衝突，最終反而會付出更高的代價。對此，歐洲可將台灣定義為「重要的理念、政治和經濟夥伴」，如此可避免狹隘地視台灣為一個必須從中國專制統治下拯救出來的「民主國家」或一個可靠的半導體供應商。此一選項不必然會與「一中政策」衝突，但需要歐洲擺脫對中國潛在報復的恐懼。

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報告指出，若歐洲採行上述立場，必須善加運用自身經濟實力，其經濟威懾手段可以阻止中國武力犯台。雖然外界常指歐中貿易依存度高，但歐盟最大貨物出口國為美、英，接著才是中國；若以服務貿易來看，歐盟2020年對美輸出1832億歐元，對中僅169億；歐洲進口貨品方面，則以中國最多。在此情況下，歐洲應將對中貿易當作外交政策工具，藉此告誡中國，歐洲將在台海危機爆發時，中斷對中投資及中國貨物輸入，但這需要歐洲各國一致行動。

此外，台灣雖僅排歐盟第14大貿易夥伴，但台灣掌握關鍵高科技優勢，在全球供應鏈中的價值不言而喻。

最後，考量到俄羅斯威脅，可在軍事方面協助台灣的國家僅法、德、義、荷、西、英和波蘭等7國。針對「灰色地帶」衝突和網路資訊戰，在國際上掌規範制定權、且深具國際組織影響力的歐洲國家，可以提前建立行為規範以幫助台灣。此外，歐洲大國亦可與台灣海巡署進行聯合演練，提供台灣網路作戰經驗，協助台灣防備駭客入侵，分享中國關鍵軍事情報等。

萬一中國對台發動海上與空中封鎖，包括擴大中國防空識別區至台灣領空，甚至切斷台灣的海底通訊電纜等，歐洲可徵用民用貨機對台緊急運輸物資，以突破中方封鎖。此外，為防中國動用飛彈攻台，歐洲也可提前提供愛國者飛彈與電戰系統，並可出動軍艦協助飛彈防禦，以電戰機或電戰部隊干擾中國飛彈性能和指管通情能力，但此舉有賴事先與日本展開協同作業。

整體而言，歐洲必須補強應對高強度戰爭的能力，否則一旦台海衝突發生，就會削弱歐洲自身對俄國和其他對手的威懾力。所幸，烏俄戰爭已為歐洲各國國防政策帶來變革契機。

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