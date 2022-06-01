6月國考如期舉行 考選部公告最新防疫措施

6月國考如期舉行，考選部今天公告最新防疫措施。（資料照；本報合成）

2022/06/01 20:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕疫情位處高原期，許多民眾關心國考舉行與否，或有何防疫措施，考選部今天發布國考防疫規定，嚴禁居隔者應考外，自主管理對象則須在2日內快篩陰性，才可以到備用試場應考，同時在備用試場的種類及準備上都增加，至於無法應試者則可以退費。

依據考選部考試計畫，本月將舉辦之考試包括「111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）」；「111年特種考試交通事業鐵路人員、國家安全局國家安全情報人員、警察及一般警察」；111年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試」等。

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考選部指出，應考人若確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離（含居家照護）；為指揮中心發布之具感染風險民眾追蹤管理機制之「居家（或集中）隔離」、「居家（或集中）檢疫」、「自主防疫（3+4之「4」及0+7之「7」）2日內快篩陽性」者均不得到場應試，且嚴禁進入試區。

至於，「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，則可參加國家考試，並安排於備用試場應試。故將增加各試區備用試場種類及數量，提高試區護理人員、備用試場監場人員之人力配置。

而依衛生主管機關規定受防疫管制的應考人，應主動提前通知考選部。考選部亦會將名單與指揮中心加強勾稽比對至考試結束，如有違反之情事，除依試場規則之規定予以扣考、扣分或不予計分外，並以傳染病防治法規定依法告發。

考選部提到，舉行考試第一天須繳交健康關懷表；用餐時提供試區用餐隔板，應考人於試場內用餐者一律使用隔板，且於指定處所固定座位用餐，並注意座位間距。避免移動及非必要之接觸、交談，用餐完畢立即戴好口罩。備用試場應考人不得外出用餐；試區提供有代訂便當服務。

此外，監場人員依不同試場有適宜的防護設備，一般試場監場人員執行監場工作時，須正確配戴口罩、防護面罩及使用酒精消毒雙手；備用試場監場人員則必須正確配戴口罩、穿戴簡易型隔離衣、防護面罩、手套及使用酒精消毒雙手，以強化其安全防護。且擔任試務工作前，必須完整接種3劑疫苗滿14天。

考選部說，電腦化測驗適用以上防疫措施，惟在備用試場應試者改採紙本試題，並以2B鉛筆劃記試卡作答。如因傳染病防治法規規定無法應試者，可檢具證明文件，於考試前後15天內向考選部申請全額退費。

考選部另表示，由於國家考試之屬性與升學考試性質不同，無法全然比照升學考試以外加名額方式處理辦理補考，且性質與國家考試相近的教育部受託辦理之教師甄選亦無補考，將在兼顧考試公平性、應考人權益、地方政府防疫量能等前提下，配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施，籲請應考人在專心準備應試之餘，務請做好自我防護。

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