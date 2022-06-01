柯文哲脫口說松山警分局長被記申誡 疑和謝忻私密照外洩有關

台北市長柯文哲昨被議員林亮君質詢時自爆，早上簽公文，松山分局長陳昭甫（見圖）記申誡，但當下並未說明因為何事被記申誡，但據了解，松山分局長陳昭甫是因違背當事人意願，外洩藝人謝忻報案影像而被懲處。（資料照）

2022/06/01 17:19

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯5月19日被爆料紅線違規停車，涉嫌施壓員警，台北市警察局信義分局27日在外界連日質疑後公布密錄器畫面，台北市長柯文哲昨被議員林亮君質詢時自爆，早上簽公文，松山分局長陳昭甫記申誡，但當下並未說明因為何事被記申誡，但據了解，松山分局長陳昭甫是因違背當事人意願，外洩藝人謝忻報案影像而被懲處。

謝忻今年3月因個人私密照外洩而報案，事後警方曾詢問謝忻是否同意將她報案影像給媒體，但謝忻不同意，不過最後卻仍被媒體刊出，造成謝忻二度傷害，疑似為松山分局轄下派出所提供。

請繼續往下閱讀...

北市府證實，確實和謝忻案有關，但相關細節需問警察局。陳昭甫受訪表示，局裡有做相關調查，個人在決策上有疏失，身為單位主管要負責。

台北市警察局表示，松山分局長遭申誡案，因未遵守「警察機關偵辦刑案新聞處理應行注意要點」及「警察機關偵辦刑案及處理新聞遵守偵查不公開原則注意要點」規定，依據警察人員獎懲標準第6條第4款懲處申誡一次。

市議員林亮君針對徐巧芯違停案昨在議會質詢，信義分局對該案保密到家、不想公布，直到壓力扛不住才公布；柯文哲答詢表示，他根本不想看密錄器，還認為不該討論個案，應討論通案，還酸「平時隱私掛嘴邊，這時候大家雙標」。

柯文哲當時更自爆，早上簽公文，「松山分局長」記申誡，但當下並未說明因為何事被記申誡。

柯文哲昨赴議會備詢，自爆，松山分局長被記申誡，但當下並未說明因為何事被記申誡。（記者田裕華攝）

謝忻今年3月因個人私密照外洩而報案。（翻攝謝忻臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法